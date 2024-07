Les JO en direct : à Balzer (sabre), Lefort (fleuret) et l'équipe d'équitation de continuer la moisson

12h25 : OUFFFF !!! Enzo Lefort se sort du piège tendu par le Taïwanais Yi-Tung Chen (12-15). Le champion olympique en titre sera bien au rendez-vous des 8es de finale.

12h20 : C’est tout sauf simple cette entrée en lice pour Enzo Lefort… Vous aussi vos genoux commencent à trembler ?

12h15 : Vous l’avez sûrement loupé, mais en entrant en jeu contre le Nigéria l’Australienne Lauren Jackson est devenue la plus vieille joueuse de basket à participer aux Jeux olympiques !

𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃.

Lauren Jackson has now become the oldest player ever to play in the Olympics (Women or Men) at the age of 43. 🤯#Paris2024 x #Basketball

