Le XV de France miniaturise la Namibie

France 96-0 Namibie

Essais : Penaud (5e, 21e et 54e), Danty (9e et 26e), Ollivon (18e et 68e), Bielle-Barrey (40e+1 et 64e), Flament (33e), Dupont (38e), Couilloud (47e) et Jaminet (76e) pour les Bleus

Partis reconquérir leur public après le succès poussif contre l’Uruguay, les Bleus ont déroulé contre la Namibie (96-0), dans un Vélodrome qui ne demandait qu’à respirer un autre air que celui du soufre. À la mi-temps, le XV de France avait déjà inscrit 8 essais dans l’en-but des malheureux Welwitschias, qui pourront simplement se targuer d’une possession à l’équilibre, tant ils ont pris le bouillon de A à Z, durant 81 minutes. Si l’opposition est à relativiser, le message est limpide : ne pas aller (enfin) au bout serait un échec.

The Purge

Tout commence très vite sur une touche à 5 mètres. En sortie de maul côté gauche, Antoine Dupont allonge au pied vers Damian Penaud, situé sur l’aile opposée. L’ailier de l’UBB s’approche de Philippe Saint-André au classement des meilleurs marqueurs bleus (32), à l’aide d’un cadrage débordement, et d’une conclusion en coin face à son vis-à-vis (5-0, 5e). Si Thomas Ramos manque la transformation le long de la ligne, les Français surenchérissent vite. Matthieu Jalibert écarte au pied sur Louis Bielle-Barey, qui s’arrache et sert, en déséquilibre, Jonathan Danty à l’intérieur (12-0, 9e). Un service cinq étoiles pour Danty, qui avait raté les deux précédentes Coupes du monde. De retour dans les 22 mètres namibiens, les Français brillent collectivement à la suite d’une relance. avec une succession de une-deux entre Penaud et Jalibert. À l’intérieur, Charles Ollivon aggrave la marque dans un no man’s land (19-0, 18e). Avec une course orientée côté droit, Penaud y va de son doublé dans la foulée (26-0, 21e), permettant au XV de France d’être déjà dans le bonus offensif. Le festival se poursuit sur un lancer en touche récupéré par Cameron Woki. Décalé à l’intérieur par Dupont, Danty aplatit sans trembler, signant lui aussi un doublé (33-0, 26e). Acculée, la Namibie cède à nouveau sur une contre-attaque, conclue par Thibaud Flament sur l’extérieur (40-0, 33e). Toutes les cinq minutes, littéralement, le score enfle. Penaud casse le rideau défensif namibien et parvient à servir Dupont, lui aussi bien seul pour s’en aller aplatir (47-0, 38e). Les mains actives, les pieds d’une précision chirurgicale, le demi de mêlée du Stade toulousain caviarde le jeune feu follet Bielle-Barrey, du gauche (54-0, 40e+1).

La mi-temps ne calme même pas les ardeurs des ouailles de Fabien Galthié. Ainsi, Baptiste Couilloud profite d’un maul près de l’en-but namibien pour aplatir en coin (61-0, 47e). Le carton rouge encaissé par Johan Deysel après avoir percuté la tête de Dupont n’arrange pas les affaires de la 21e nation mondiale. Le calvaire se poursuit sur une nouvelle attaque de la moissonneuse batteuse française, stoppée aux abords de la ligne d’en-but. Le travail de Melvyn Jaminet est couronné par Penaud, qui soigne son triplé sur l’aile (68-0, 54e). À la suite d’une longue course d’au moins 60 mètres, c’est au tour de Bielle-Barrey (20 ans) de traverser le terrain pour marquer son tout premier doublé international (75-0, 64e). Le regard vide, carbonisés par la souffrance et la fatigue, les Namibiens succombent ensuite sur une feinte de passe d’Ollivon, parti lui aussi aplatir pour la seconde fois (82-0, 68e). Rideau ? Presque. Trouvé côté gauche sur l’extérieur par Gaël Fickou, Jaminet enfonce le clou, le marteau et l’enclume (89-0, 76e). Les Bleus mettent un point final à leur récital avec un essai de pénalité sur le gong (96-0, 80e). Dans 15 jours, ce sera à l’Italie de passer sur le gril.

France (1-4-2-3-2-3) : Ramos – Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey – Jalibert, Dupont – Ollivon, Jelonch, Cros – Flament, Woki – Atonio, Mauvaka, Baille. Sélectionneur : Fabien Galthié.

Namibie (1-4-2-3-2-3) : Van der Bergh – Mouton, Deysel, Burger, Greyling – Loubser, Theron – Retief, Gaoseb, Katjijeko – Ludick, Tjeriko – Coetzee, Van der Westhuizen, Sethie. Sélectionneur : Allister Coetzee.

Toulouse rattrapé par l'Union saint-gilloise