Kolo Muani, technologie de pointe

D’un échec peut naître une réussite. Depuis son face-à-face manqué avec Emiliano Martínez en finale de la Coupe du monde, au mois de décembre dernier, Randal Kolo Muani a connu une sorte de déclic. Une vraie évolution technique et tactique sortie de nulle part, pour le frêle bonhomme de Francfort, qu’il semblait jusque-là impossible de voir s’imposer aux avant-postes. Force est de constater qu’en moins d’un an, l’enfant de Villepinte a entamé une métamorphose express, qui le voit aujourd’hui se pavaner en meilleur buteur et meilleur passeur de l’Eintracht, avec 16 buts et 12 passes décisives.

Changement progressif

La révélation Kolo Muani n’aura même pas eu besoin d’une saison complète pour prendre forme. Quelques matchs de Bundesliga, une demi-campagne de Ligue des champions et une poignée de coups d’éclat en Coupe du monde ont en effet suffi à mettre en lumière un tout nouveau joueur. Excusez du peu. Pour autant, RKM revient de loin. C’est en tout cas ce que doit se dire Waldemar Kita, son désormais ex-président au FC Nantes, auteur en janvier 2021 d’une critique particulièrement dure : « Kolo Muani a marqué 9 buts en 37 matchs de Ligue 1. Puisque vous vous intéressez beaucoup plus au football que moi (en s’adressant aux journalistes présents en conférence de presse, NDLR), sachez qu’un bon avant-centre doit marquer au minimum quinze buts, si ce n’est plus. » Une vision réductrice du potentiel de celui qui n’avait alors pas encore fêté ses 23 ans. Depuis, la donne a bien changé, et ses standards de buts par saison ont pris un sacré coup de boost.

Pour trouver l’origine de cette réussite offensive, il est nécessaire de s’attarder dans un premier temps sur le choix de Kolo Muani. Celui de miser sur une Bundesliga souriante aux attaquants français depuis près de cinq ans, et dont lui-même reconnaît l’influence. « En Allemagne, je vois des joueurs qui s’épanouissent : Moussa Diaby, Nkunku, Ibrahima Konaté, Mukiele, racontait-il dans les colonnes de So Foot, quelques mois avant sa signature. C’est un championnat qui me va bien. » Conscient de ses qualités de buteur, l’ancien Nantais a préféré s’installer dans une zone confortable, pour mieux libérer son sens du but, et doucement se détacher d’une étiquette de simple joueur rapide.

Le renouveau de l’Eintracht

À son arrivée outre-Rhin, Randal Kolo Muani débarquait en effet avec des aptitudes d’ailier bien établies. Affaibli par le départ de Filip Kostić à la Juventus, l’Eintracht faisait alors du Français une priorité pour ses couloirs, droit comme gauche. Dans ce rôle, l’objectif était dès lors d’alimenter en ballon la pointe de l’équipe, Rafael Santos Borré. Il faut dire que du côté de Francfort, les pertes de Gonçalo Paciência et Sam Lammers, les deux autres buteurs attitrés du club, réduisaient considérablement le champ des possibles pour son entraîneur Oliver Glasner. Il lui a donc fallu innover. Exit le 4-3-3, trop difficile pour les joueurs de couloir devant assurer sur les côtés ainsi qu’apporter de la présence dans la surface, et place à un 3-4-2-1, idéal pour laisser les couloirs à de vrais pistons, et permettre aux trois attaquants d’occuper l’axe. Dans cette position, Kolo Muani n’a pas tardé à faire la différence. « Non seulement Randal a convaincu par ses courses vers l’avant et son sens du but, mais aussi parce qu’en contre et dans le jeu en profondeur, il est redoutable de par sa vitesse et son explosivité », analysait Glasner à l’arrivée du nouveau prodige.

Des qualités héritées de sa formation nantaise, passée à mordre la ligne de touche, mais aussi de son passage en National, du côté de Boulogne-sur-Mer. Prêté par le FCN lors de la saison 2019-2020, le néo-buteur facturait alors 3 réalisations et 5 passes décisives en 14 apparitions, avant que le Covid-19 et la période de confinement ne viennent stopper son ascension. Un exercice réussi, avec des statistiques plus qu’honorables, annonciatrices du profil hybride qu’allait pouvoir adopter l’intéressé dans le bain professionnel. Dans les mois précédant son passage en pointe à Francfort, il apparaissait d’ailleurs à l’aise dans les deux positions. « En pointe, j’ai les défenseurs sur le dos, j’essaie de les prendre de vitesse, de faire des appels, alors qu’à droite, j’ai plus le ballon dans les pieds. Sur le côté, il y a du un-contre-un, j’ai plus le ballon, j’arrive à percuter, je me fais plaisir. C’est là où j’ai le plus de facilité. Plus généralement, je me vois plus comme un neuf et demi, qui tourne autour et qui participe au jeu. Pas comme un neuf qui finit. » Et pourtant…

Au bon endroit, au bon moment

Replacé dans le cœur de jeu, au plus près de la zone de but, Kolo Muani a achevé sa transformation. Celle qui le voit servir de relais aux deux meneurs de jeu, Mario Götze et Daichi Kamada, en venant décrocher pour toucher le ballon. Mais qui lui permet également de se déporter dans un couloir, afin d’attaquer la surface à pleine vitesse. Et dans les deux cas, RKM est décisif. Ainsi, il ne lui a fallu que 15 matchs pour atteindre la barre des 10 passes décisives en Bundesliga. Un record au XXIe siècle dans l’élite allemande. Mieux, il est avec Jamal Musiala le joueur le plus impliqué sur les buts en championnat, avec 20 actions décisives (frappes ou passes). De sorte qu’il n’aura eu besoin que de cinq mois pour surpasser son meilleur bilan atteint lors des deux dernières saisons avec Nantes (10 buts et 9 passes en 2020-2021, 13 buts et 6 passes décisives en 2021-2022). Une accumulation de chiffres positifs, qui assurent au Tricolore un statut de privilégié dans sa nouvelle écurie. Au point de mettre sur le banc l’homme censé lui faire de l’ombre, Lucas Alario. Recruté pour six millions d’euros, l’Argentin, point de fixation souvent gênant pour les défenseurs, s’est en effet heurté à la polyvalence de Kolo Muani et à la préférence de Glasner pour les profils mobiles et rapides.

En effet, pour le coach autrichien, au-delà de la maîtrise technique du Français, son utilité réside dans sa facilité à s’adapter au jeu sans ballon. Étant l’une des équipes disposant du moins de possession de balle en Bundesliga, l’Eintracht opère principalement en contre-attaque, ou en transition comme le veut le nouveau lexique du football. Kolo Muani, par sa vitesse, son sens du dribble et sa facilité à jouer en une touche, devient dès lors la solution idéale pour son équipe. Ultime point de progression notable : son équilibre offensif. Si les attaquants hésitent bien souvent entre l’envie de marquer et celle de faire marquer (chose qui a, par exemple, longtemps été reprochée à Karim Benzema lors de ses débuts au Real Madrid), RKM a subtilement su placer le curseur, afin de satisfaire les deux aspects. D’abord rester dans la surface ou prendre la profondeur pour conclure, avant de redescendre d’un cran afin de se transformer en distributeur et de lancer ses coéquipiers vers les cages adverses. La totale.

44 secondes plus tard

Indiscutable en club, il ne manquait finalement à Randal Kolo Muani qu’une entrée remarquée en équipe de France. Chose faite au sein du plus grand tournoi : la Coupe du monde. Appelé en renfort de dernière minute, après les forfaits de Christopher Nkunku et Karim Benzema, l’attaquant de l’Eintracht a su gratter du temps de jeu dans des moments clés, et en profiter pour montrer tout le potentiel développé en Bundesliga. Sur ses six sélections, trois ont ainsi été étrennées dans un rôle de joker durant le dernier Mondial (contre la Tunisie, le Maroc et l’Argentine).

En difficultés face à la Tunisie, pour le dernier match de groupe et avec une équipe de France largement remaniée, l’attaquant avait surtout souffert d’un manque de ballon. Esseulé devant et peu aidé par l’inexpérience du milieu Youssouf Fofana-Matteo Guendouzi, Kolo Muani a alors subi la loi des Aigles de Carthage, comme le reste de ses coéquipiers. Le réveil aura lieu bien plus tard, en demi-finales, face au Maroc. Entré en jeu à dix minutes de la fin, RKM a fait ce qu’il maîtrisait le mieux, à savoir brouiller les pistes. Focalisée sur le travail de Kylian Mbappé, la défense marocaine a alors perdu de vue celui qui, au deuxième poteau, marquera après seulement 44 secondes passées sur la pelouse. Une belle entrée en matière, pour encore mieux briller lors de la grande finale.

Le futur bleu ?

Entré peu avant la pause contre l’Argentine, à la place d’un Ousmane Dembélé peu performant, Randal Kolo Muani a tout simplement dynamité la défense albiceleste. Aligné à droite, en soutien de Mbappé, l’attaquant a semé la zizanie dans l’arrière-garde argentine, en alternant entre débordements sur l’aile et fulgurances en pointe de l’attaque. Déterminé, c’est lui qui sonne la révolte française en plaçant le premier tir cadré des siens, de la tête, à la 68e minute de jeu. Puis il provoque le premier penalty, transformé par Mbappé. L’entrée de Randal a clairement relancé la machine, lui qui a bien failli offrir la victoire finale aux Bleus.

Trop rapide pour Nahuel Molina et Gonzalo Montiel, les latéraux adverses, trop puissant pour Nicolás Otamendi et Cristian Romero, RKM a appliqué ce qu’il était en train d’apprendre depuis une demi-saison le temps de quelques minutes de finale de Coupe du monde. Une éclosion lors du match le plus important qui soit, et de quoi lui donner un élan total. Depuis, il continue d’apporter ce qu’il a amené aux Bleus lors de cette finale, d’affiner cette polyvalence et ce profil d’attaquant total. Au point où il fait aujourd’hui figure de véritable candidat pour un poste titulaire sur le long terme au sein de l’attaque des Bleus, où son profil paraît parfaitement complémentaire d’un autre natif de Bondy…