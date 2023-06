Kingsley Coman : « Comme tout le monde, je m’habillais au marché »

Tu prépares une capsule de vêtements avec la marque CHMPS PARIS, tu te sens comment dans ce rôle ?

Ça se passe bien, nous sommes encore au développement, c’est-à-dire qu’on n’a pas encore choisi les pièces définitivement, mais on a déjà nos codes couleurs et nos horizons pour l’avenir. Aujourd’hui, c’est la première fois que je peux toucher les matériaux en personne. J’ai essayé de penser cette collection pour qu’elle colle à mon image. Ce sera des vêtements confortables, que tu pourras porter au quotidien, sans grandes extravagances.

En tant que Parisien, j’ai toujours aimé faire la différence, sans trop entrer dans l’extravagance. Kingsley Coman

Il vient d’où, ce hobby pour la mode ?

C’est une passion qui me permet de penser à autre chose que le foot. Ma vie de footballeur est très… prenante. Donc c’est bien de pouvoir rentrer dans d’autres univers, de rencontrer des gens, de collaborer avec eux. La mode permet de s’exprimer, sans même avoir à parler. La tenue dégage la première impression qui est cruciale. Le style permet de se sentir bien dans sa peau. Après, j’aime bien faire attention quand il faut aller à un événement ou à un dîner. Porter de jolies pièces le vendredi, tu sais, celles qui te donnent un vrai flow. En tant que Parisien, j’ai toujours aimé faire la différence, sans trop entrer dans l’extravagance.

Plus jeune, tu t’habillais comment ?

J’aimais beaucoup les couleurs et puis, vu que j’étais tout le temps joyeux, on va dire que les couleurs m’allaient bien ! (Rires.) Bon, ça n’a pas changé, mais aujourd’hui, il me faut une victoire et du soleil, et là, je peux être joyeux ! Quand j’étais jeune, la mode était portée par le fameux combo baggys-Air Force. Je me souviens d’une paire de Total 90, elle était gris et bleu et je la portais tous les jours. À l’époque, il y avait aussi la marque de P.Diddy, Sean John, qui était une tuerie aussi. Et puis, comme tout le monde, je m’habillais aussi au marché ! (Rires.) C’est ça le kif avec les vêtements, tu peux t’exprimer avec pas grand-chose.

Je kiffais le chanteur Nelly, et il portait des sparadraps à la pommette. Parfois, j’en mettais aussi, alors que j’avais rien du tout ! Kingsley Coman

Niveau style, qui était ta plus grande source d’inspiration ?

Je n’étais pas captivé par le style, mais plus par les mimiques. Par exemple, je kiffais le chanteur Nelly, et il portait des sparadraps à la pommette. Parfois, j’en mettais aussi, alors que j’avais rien du tout ! (Rires.)

Tu avais acheté quoi avec ta première paie ?

Sans mentir, beaucoup deCHMPS Paris ! J’avais 16-17 ans, et les gars avaient déjà une boutique à Châtelet. Bon, les pièces valaient un peu cher, mais ils faisaient déjà du made in France. Donc je suis passé des vêtements de Châtelet, à 30-40€, à un short CHMPS et ensuite, j’ai pu me permettre d’autres marques plus luxe. C’est comme ça que nous avons créé des liens forts avec Stéphane et Abdel, les fondateurs de la marque. Ils étaient des créateurs parisiens, avec de l’audace, et surtout, tu ne voyais pas beaucoup leur logo, car ils voulaient que le vêtement brille par sa qualité et son style. Pas son logo.

C’est quoi le style principal à Lugny, ton quartier d’origine, à Moissy ?

Comme dans toutes les banlieues, tu mets des ensembles de clubs de foot ou de marques. Bon, sur le débat à propos des survêtements de foot, je fais partie des personnes qui aiment bien porter l’ensemble du même club. Après, tu peux avoir le Bayern aujourd’hui, Paris ou City demain ! Par contre, si t’as une pièce à la machine, tu vas devoir dépareiller et t’es dans la merde ! (Rires.)

T’as un conseil vestimentaire pour les gens qui ont repris de la raclette cet hiver et qui vont le payer cet été ?

Mes amis, écoutez-moi, il faut jouer simple, donc LARGE ! Pas besoin de chemise ou de tee-shirt super collé, des vêtements amples suffisent largement. Des petites chemises en soie ou en satin… Comme ça, à la plage, les bourrelets sont camouflés avec style ! (Rires.)

Quel est le joueur le mieux fringué que tu connaisses ? Et le pire ?

Quand je suis arrivé à la Juve, c’est vrai que Paul Pogba avait un sacré flow. À l’inverse, je crois que le style de Thomas Müller ne me correspond pas. Bien sûr, c’est une question d’âge et de situation. Par contre, il a toujours de bonnes énergies, donc peu importe ce qu’il va mettre, ça lui ira très bien ! (Rires.)

On peut dire qu’en France, on a plus de caractère et qu’on est plus jovial que les Allemands, en matière de style. Kingsley Coman

Pourquoi les Italiens sont-ils mieux sapés que les Français ?

Je ne trouve pas qu’ils soient mieux habillés que nous ! La différence, c’est qu’ils sont plus classes au quotidien, ils portent beaucoup plus le costume. Ce n’est pas mieux habillé, mais ça dépend toujours des circonstances. Évidemment, si tu vas dans un dîner dans un endroit classe, tu vas toujours privilégier le costume. Quand tu es plus jeune, le costume, ce n’est pas ce qui te parle le plus du coup, tu vas plus t’orienter vers un jean avec une belle chemise. Par contre, au niveau de la qualité des vêtements, en France, on est largement au-dessus.

Qu’est-ce que tu penses du style des Allemands ?

Là-bas, c’est beaucoup plus simple. C’est rare de voir des pièces différentes, ils portent des couleurs assez neutres, sans trop de motifs… Tu connais les Allemands, ils sont très carrés, ça va avec leurs caractères ! À Paris, on aime bien la mode et être « différent ». Quand tu marches, tu fais attention aux styles des autres et inversement. On peut dire qu’on a plus de caractère et qu’on est plus jovial que les Allemands, en matière de style.

D’ailleurs, on a pu te voir en Lederhosen, la tenue traditionnelle bavaroise. Tu la trouves comment ?

La tenue est cool ! Lorsqu’on a fêté le titre, on était tous habillés comme ça et derrière, je suis directement parti prendre des jours de repos à Ibiza. J’avais encore la tenue une fois arrivé là-bas. Les gens me regardaient hallucinés du genre « Mais qu’est-ce que tu fais ici avec cette tenue ? » J’aime bien les traditions, et ça fait dix ans que je suis hors de France, donc je respecte beaucoup les coutumes de là où je suis. Et puis, la tenue bavaroise est originale, tu ne vois pas ça ailleurs, et ça plaît aux gens ! Aujourd’hui, cette tenue fait partie de mes traditions.

Si tu devais donner trois conseils pour être bien habillé, ce seraient lesquels ?

Premièrement, il faut s’habiller par rapport à son corps, c’est-à-dire ne pas voir une pièce sur quelqu’un et vouloir la même. Tout le monde a une morphologie différente, donc faut prendre le temps d’essayer. Deuxièmement, il faut s’habiller comme on aime et pas spécialement pour les autres. Troisièmement et le plus important, c’est la manière dont tu vas porter le vêtement. C’est une question d’énergie. Finalement, les habits sont là pour te porter. Si tu as de bonnes énergies, un tee-shirt noir et un short noir suffiront amplement.

