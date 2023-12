« La dérive des parents n’est qu’un résultat de tout ce qui ne va pas là-haut »

Que s’est-il passé pour que deux parents de jeunes de votre catégorie U8 demandent votre départ ?

En début de saison, j’ai déjà eu un petit accrochage avec un papa d’un U8. Il était toujours dans la comparaison avec ce que faisait l’ancien éducateur. Je pense que ce papa a un projet pour son enfant et aujourd’hui, il nous reproche nos entraînements qui, selon lui, ne sont pas assez durs, pas assez physiques et dans lesquels il n’y a pas assez de travail tactique. Finalement, je suis entré en conflit avec lui parce qu’au bout de trois discussions, il ne voulait pas comprendre, et tous les mercredis il revenait à la charge, toujours dans la critique.

Il y a ensuite eu la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ?

Samedi dernier, il est en train de parler avec un autre papa. Il lui disait : « Au club, le problème, c’est pas les éducateurs, c’est lui », en parlant de moi. Une heure après, on reçoit plusieurs messages du papa avec qui il parlait dans le groupe WhatsApp. Il explique que la politique sportive n’est pas bonne ; que pendant les matchs, les lignes ne sont pas suffisamment resserrées ; que les enfants sont trop attirés par le ballon et qu’il faudrait peut-être changer les entraînements. Il a ensuite appelé le vice-président, alors que j’étais à côté de lui dans les bureaux, et il lui a expliqué les mêmes choses que dans le message en ajoutant que les autres clubs travaillent mieux, gagnent des matchs et jouent collectif. Ce sont des choses qui ne sont pas du tout celles qu’on peut attendre d’un enfant de 7 ans. Nous, on lui a répondu que s’il voulait partir, on lui rembourserait sa licence, et puis merci, au revoir.

Les autres parents ont-ils répondu à ce message ?

Zéro réaction. Alors, pour le coup, le monsieur avait envoyé 4 ou 5 messages assez longs, mais on n’a pas eu de réaction des autres parents. Je ne sais pas si c’est un signe. On a aussi eu un autre cas récemment parce qu’on avait dû annuler une séance à cause d’une réunion entre éducateurs du club, et le même monsieur s’était plaint. Là, des parents avaient répondu et nous avaient soutenus. Les parents problématiques sont minoritaires. Sur une catégorie de 45 jeunes, je me dis qu’on n’a pas trop à se plaindre.

Dans les catégories U7, U8 et jusqu’à U11, les parents sont très présents, parfois très agressifs. Ils connaissent tout au football et sont parfois très intrusifs. Ils essaient d’imposer leurs idées parce que pour eux, il y a encore cet espoir que leur enfant signe.

Y a-t-il une différence de comportement chez les parents selon l’âge des enfants ?

Oui, clairement. J’ai la chance aussi de pouvoir être éducateur de mon équipe U16 et le constat que j’en tire, c’est que plus les enfants sont jeunes, plus les parents sont présents parce qu’ils ont davantage d’espoir de pouvoir obtenir quelque chose de leur enfant. Dans les catégories U7, U8 et jusqu’à U11, les parents sont très présents, parfois très agressifs. Ils connaissent tout au football et sont parfois très intrusifs. Ils essaient d’imposer leurs idées parce que pour eux, il y a encore cet espoir que leur enfant signe. C’est important pour eux.

Le comportement des parents autour de tous les terrains devient une vraie problématique, est-ce selon vous parce que les écarts sont plus nombreux ou sont-ils simplement davantage médiatisés ?

Pour moi, ces écarts ont toujours existé, mais ils sont de plus en plus nombreux et de fait, ils sont plus médiatisés. Avec les réseaux sociaux, on peut diffuser ce genre de choses un peu plus facilement. Je ne sais pas si c’est une bonne chose, mais en tout cas, je pense qu’il faut le dénoncer. Chez nous, ça reste gentil par rapport à ce qu’il peut y avoir à côté. Je n’ose même pas imaginer ce qui peut se passer dans des clubs où les enjeux sont beaucoup plus importants.

Justement, à votre échelle, que pouvez-vous mettre en place pour atténuer les comportements qui nuisent à la pratique des enfants ?

Il faut savoir que c’est très difficile de mettre en place des choses dans la mesure où on n’est pas forcément soutenus par les instances au-dessus de nous. On fait des réunions avec les parents. On n’hésite pas non plus à mettre des rappels quand on voit des comportements déviants, mais surtout, je me suis dit qu’à partir de maintenant, ce serait « tolérance zéro » pour les parents qui sortiraient du cadre et c’était le cas de ce papa. On essaie aussi de faire en sorte que les parents soient les plus éloignés des éducateurs, notamment sur les matchs de foot à 8. Personnellement, je suis présent sur quasiment toutes les séances pour surveiller qu’il n’y ait pas de dérive et pour épauler mes éducateurs en cas de conflit avec des parents, mais ça ne se résume malheureusement qu’à ça.

Tout le monde regarde le football, tout le monde a cette image de Kylian Mbappé, et je pense que si des joueurs comme lui s’exprimaient comme ils peuvent le faire pour d’autres actions, ça pourrait nous aider en tant qu’éducateurs.

Vous dites que vous n’êtes pas soutenus par les instances. Que voulez-vous dire par là ?

Je parle surtout des ligues. Aujourd’hui, le système mis en place ne nous aide pas, car un enfant peut changer de club comme il l’entend. Ce qui m’affole, c’est de voir que des parents soient d’accord pour que leur enfant de 10 ans fasse parfois une heure de bus, trois fois par semaine, pour pouvoir s’entraîner dans le plus gros club du secteur, alors qu’il pourrait jouer avec ses copains d’école ou ses copains du quartier. Il y a un âge pour faire ce genre de choses. Je pense qu’on pourrait mettre des choses en place pour éviter ça.

Le monde professionnel a-t-il un devoir d’exemplarité à ce sujet ?

Oui, cela pourrait nous aider. D’ailleurs, j’ai vu une vidéo d’un joueur professionnel dans laquelle il explique aux parents que si leur enfant ne signe pas pro, ce n’est pas une fin en soi. J’ai trouvé cette vidéo très intéressante, et on devrait en faire davantage parce que c’est un message intéressant. Tout le monde regarde le football, tout le monde a cette image de Kylian Mbappé, et je pense que si des joueurs comme lui s’exprimaient comme ils peuvent le faire pour d’autres actions, ça pourrait nous aider en tant qu’éducateurs. De plus, cela ferait réagir les instances dirigeantes au niveau des ligues et de la fédération. Il y a un vrai travail à faire là-dessus parce qu’on parle des parents, mais le problème est plus profond, c’est parfois la responsabilité des clubs, des dirigeants de clubs, des instances dirigeantes là-haut. Aujourd’hui, la dérive des parents n’est qu’un résultat de tout ce qui ne va pas là-haut.

