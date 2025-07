« All we need is Kelly Gago ! » Dans la ville des Beatles, ce remix de la chanson mythique produite par Paul McCartney et John Lennon a la cote, surtout quand on supporte l’équipe féminine d’Everton emmenée par la Française Kelly Gago. Sur le front de l’attaque des Toffees depuis l’hiver dernier, l’ailière gauche, capable de marquer des deux pieds et de la tête, a contribué à redonner le sourire à une équipe en panne d’inspiration.

Avant son arrivée sur les bords de la Mersey, la formation dirigée par Brian Sørensen, victorieuse seulement à deux reprises pendant la phase aller de la Women’s Super League, coulait au fond du classement. Contre toute attente, Everton a finalement terminé la saison quatorze points devant la zone de relégation. Une prouesse due, en grande partie, à l’intégration réussie de l’ancienne joueuse de Nantes au sein d’un effectif malade. Sa saison n’est pas terminée : elle rêve maintenant de jouer un rôle dans l’aventure des Bleues, en Suisse, à l’Euro.

You never give me your money

Tout n’a pas été linéaire pour Gago depuis ses débuts à Saint-Étienne, marqués par un titre de meilleure buteuse de deuxième division en 2019. Trois ans plus tard, elle tente l’aventure italienne, à la Sampdoria, un club endetté comme jamais depuis plusieurs saisons, puis à Parme dans le cadre d’un transfert éprouvant. « Ils n’ont transféré aucun document pendant un mois, racontait-elle à Team Football. Gênes était en grande difficulté, avec des retards de payes et on m’a demandé de renoncer à plusieurs mois de salaires pour que je signe à Parme. Je m’entraînais avec le groupe, je participais aux matchs amicaux, mais je n’apparaissais nulle part en attendant que tout ça soit officiel. »

À ce moment-là, je lui ai dit qu’il ne fallait pas baisser son niveau d’exigence afin de continuer à progresser. Nicolas Chabot, son entraîneur à Nantes

Un chantage sans aucune gêne qui l’aura obligé à accepter de faire un croix sur cet argent pour se poser au pays du jambon, en Émilie-Romagne, et retrouver du plaisir sur les terrains de Serie B. À ce moment-là, difficile de l’imaginer en équipe de France moins de trois ans plus tard.

Here comes the sun

Oui, mais voilà : elle tape dans l’œil du FC Nantes et signe son retour dans l’Hexagone à l’été 2024. Sous les ordres de Nicolas Chabot, l’attaquante performe et s’ouvre en grand les portes des Bleues. « Normalement, je suis toujours à l’affût de la liste mais le jour où j’ai été sélectionné, je n’ai pas regardé, racontait-elle à L’Équipe. Camille Robillard, mon ancienne coéquipière à Nantes, m’a envoyé une publication en me disant : « C’est bien Gago que je vois. » Je me dis, mais de quoi elle parle. Je clique sur le post et je vois mon nom dans la liste, c’était l’extase. »

Elle devient alors la première joueuse des Canaries sélectionnée en équipe nationale. Une fierté pour son entraîneur à Nantes : « Quand elle a été appelée, c’était un grand moment pour elle et pour le club. À ce moment-là, je lui ai dit qu’il ne fallait pas baisser son niveau d’exigence afin de continuer à progresser. » Dès sa première titularisation avec les Bleues, en octobre dernier, Gago inscrit son premier but contre la Suisse. C’est pourtant avec un autre maillot, de la même couleur, que l’ailière percutante va franchir une étape. Après six mois de bonne facture à Nantes, elle rejoint Everton contre 50 000 euros. Outre ses statistiques (quatre but et deux passes décisives en dix matchs), elle se confronte aux meilleures joueuses de la Women’s Super League. Dont de nombreuses Anglaises que Gago et sa clique joueront ce samedi à l’Euro.

Lucy Bronze, Keira Walsh et Lauren James de Chelsea ; Leah Williamson, Alessia Russo et Beth Mead d’Arsenal ; Ella Toone et Grace Clinton à Manchester United. Bien qu’Everton se soit largement incliné contre ces joueuses en WSL, Gago connaît désormais la valeur de ces cadres de la sélection anglaise. Même si elle ne devrait pas faire partie du onze de départ concocté par Laurent Bonadei ce samedi, elle pourrait apporter sa touche et sa petite expérience en sortie de banc. Sa vitesse ne sera pas de trop pour profiter des espaces laissés par la fatigue, surtout face à une défense anglaise perfectible sur les transitions. Celle qui a prolongé jusqu’en 2028 avec Everton cette semaine peut maintenant avoir la tête aux Bleues et à l’Euro. Avec l’espoir que l’air des Beatles contamine les stades suisses.

