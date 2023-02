Le rapport définitif d'audit a été rendu, comme prévu, le 15 février. Noël Le Graët et sa directrice générale, Florence Hardouin, en prennent pour leur grade. Mais désormais la question essentielle se pose : qu’est-il possible de faire ?

Depuis que Noël Le Graët s’est trouvé mis en retrait, à la suite de ses déclarations peu amènes envers Zinédine Zidane, la principale tactique de la direction de la FFF, le fameux comex, consistait à jouer la montre en attendant, ou à se réfugier derrière, le rendu définitif de l’audit demandé par le ministère. Dorénavant, il n’est plus possible de temporiser. En effet, le verdict général du document s’avère impitoyable dans tous les domaines examinés, que ce soit le mode de gouvernance, la défaillance des instances de direction, le management (caractérisé de brutal de la part de Florence Hardouin, par exemple à l’occasion du plan de licenciement), et enfin le comportement de Noël le Graët, en particulier envers les femmes. Sa mission accomplie, l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) renvoie clairement la balle dans les pieds d’une fédération guère pressée de faire le ménage ou son introspection, comme le soulignent d’ailleurs les auteurs, qui ciblent une « gouvernance fédérale défaillante », favorisée par « une faiblesse d’exercice démocratique », sans parler du « faible poids des autorités morales » (le Conseil national de l’éthique et la Haute Autorité du football).

« Incompatibles avec l’exigence d’exemplarité attendue »

Si, de fait, Noël Le Graët, 81 ans, est d’ores et déjà, depuis le 16 janvier, sous le coup d’une enquête préliminaire pour « harcèlement sexuel et moral » après un signalement auprès du parquet de Paris, l’audit interpelle maintenant directement la responsabilité interne de la FFF, dont elle doute ouvertement de la volonté de s’attaquer au problème de fond : « Depuis près de deux ans maintenant, les prises de position publiques déplacées de M. Le Graët se sont multipliées, au point de se révéler incompatibles avec l’exigence d’exemplarité attendue d’un président de fédération sportive bénéficiaire d’un contrat de délégation avec l’État. Le rapport souligne que ces nombreuses déclarations problématiques du président de la Fédération entrent dans le champ des faits répréhensibles du règlement disciplinaire de la FFF sur les “comportements contraires à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la FFF”, mais qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à ce jour. »

Il est important qu’on ait des instances fortes, avec des contre-pouvoirs, de la collégialité. Amélie Oudéa-Castéra

Lors de sa conférence de presse, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a d’ailleurs insisté sur ce point, rappelant que dorénavant, le « statu quo » n’était plus tenable : « Il est extrêmement important que le comex joue pleinement son rôle, que les deux institutions – le Comité national d’éthique et la Haute Autorité du football – aient ce rôle de gardien, de garde-fou, cette autorité morale. Il est important qu’on ait des instances fortes, avec des contre-pouvoirs, de la collégialité. » L’État semble désormais arriver au bout de sa capacité d’intervention ou de son champ d’action régalien. C’est peut-être, voire sûrement, le sens des propos qu’a dû tenir Gianni Infantino à Emmanuel Macron mercredi, pour défendre son « ami » Noël Le Graët, au nom de l’indépendance, à géométrie variable évidemment pour la FIFA, du football. La mise en lumière, étayée, des nombreuses dérives et dysfonctionnements, et pour certains leur signalement à la justice mettent certes la pression médiatique et populaire sur la Fédération. Toutefois, concrètement, rien ne contraint pour le moment les notables fédéraux à réagir. Le président en « retrait » a adopté une ligne de défense intransigeante, réduisant le problème à un « complot » politique à son encontre, émanant surtout de la ministre, et à des interprétations exagérées de ses gestes déplacés. Une stratégie du pire n’est donc pas exclue. Ce qui confirmerait finalement les enseignements de l’audit sur la faiblesse structurelle de la Fédération. Pour le moment, le comex, qui devait se réunir ce vendredi, a été reporté à la fin du mois. Il était urgent d’attendre…