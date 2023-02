Enough is enough.

Les conclusions du rapport portant sur les dysfonctionnements de la FFF et sur les accusations portées à l’encontre de son président, Noël Le Graët, sont tombées. La mission chargée de l’enquête a conclu que le dirigeant « ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français », ce à quoi la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a réagi au cours d’une conférence de presse.

« Le statu quo est impossible, estime-t-elle. Il s’est mis en retrait jusqu’aux conclusions de cet audit. Il va donc pour un temps réactiver son rôle de président et avoir cet échange avec son comex. C’est ensuite que les décisions vont être prises. J’espère qu’il prendra les bonnes (décisions) pour la Fédération, mais aussi pour lui-même. D’autres voies existent s’il ne le fait pas. »

« Compte tenu des manquements en matière de gouvernance, de son comportement gravement inapproprié envers les femmes, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport : il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français, poursuit-elle. Il est important que cette fédération puisse rebondir et mener à bien les chantiers qui l’attendent. » Le comex devrait se réunir en début de semaine prochaine pour prendre une décision.

