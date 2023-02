FFF : Le rapport de l’audit charge Noël Le Graët

Au rapport.

La mission d’inspection diligentée par le ministère des Sports a rendu son verdict. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le rapport ne plaide pas en faveur de Noël Le Graët. Le document pointe en effet un « comportement inapproprié vis-à-vis des femmes », corroborant notamment le témoignage de Sonia Souid. « La mission relève non seulement des propos et des SMS émanant bien de M. Le Graët, ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d’autres, mais pointe également l’horaire tardif des envois, leur caractère répétitif et la nature des destinataires – des femmes placées sous son autorité et/ou dans une relation de dépendance », relaie L’Équipe.

Par ailleurs, « les prises de position publiques déplacées » du président de la FFF « entrent dans le champ des faits répréhensibles du règlement disciplinaire de la FFF sur les “comportements contraires à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la FFF” ». L’ensemble de ces éléments pousse les rapporteurs à la conclusion suivante : « M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. (La mission) estime que les dérives de comportement de M. Le Graët sont maintenant préjudiciables à l’image de la FFF et invite les instances fédérales à examiner cette situation en application des dispositions statutaires. » La procureure de la République de Paris a d’ailleurs été saisie mi-janvier, « plusieurs témoignages recueillis par la mission étant susceptibles de recevoir une qualification pénale ».