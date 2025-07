L’Italie éjecte la Norvège

Norvège 1-2 Italie

Buts : Hegerberg (66e) pour la Norvège // Girelli (50e, 90e) pour l’Italie

Cristiana Girelli n’avait pas besoin de ça pour entrer au Hall of Fame du football italien. Tout simplement parce qu’elle en faisait déjà partie. Pourtant, c’est bien brassard au bras que l’attaquante de 35 ans a fait parler son talent rare pour mettre fin à une hérésie : la non-présence de l’Italie dans le dernier carré d’un Euro, permise par un beau succès face à une Norvège jusque-là invaincue durant cet Euro 2025. La dernière fois, c’était en 1997. Et l’Italie était allée en finale. Alors oui, les rêves sont permis.

L’Italie commence fort

À Genève devant plus de 26 000 spectateurs, la Norvège et ses trois victoires en poule comprennent très vite que ce quart de finale face à l’Italie sera tout sauf une formalité. Le plan de jeu de Gemma Grainger est très rapidement contrarié par une Nazionale agressive, plus juste techniquement que sa rivale, et qui oblige les Norvégiennes à balancer des parpaings devant en priant pour qu’Ada Hegerberg transforme l’eau en vin.

Sous la houlette d’Adriana Caruso, hyperactive, que ce soit au milieu de terrain ou pour inquiéter Cecilie Fiskerstrand, les Italiennes maîtrisent ce premier acte et se procureront la plus belle occasion via Emma Severini, dont le tir sera détourné aisément par la portière norvégienne.

Girelli, capitaine biceps !

Au retour des vestiaires, l’Italie reprend sa marche en avant et va faire la différence d’entrée : trouvée sur la droite, Sofia Cantore adresse un centre tir parfait dévié d’un orteil par l’opportuniste Girelli au fond des filets (0-1, 50e). On se dit alors que l’équipe d’Andrea Soncin a fait le plus dur, manque même de doubler la mise par Cantore qui est finalement signalée hors jeu, mais la Norvège va enfin se réveiller et entrer dans son quart de finale. Ceinturée par Elena Linari au niveau du point de penalty, Hegerberg a l’occasion d’égaliser sur penalty, mais la capitaine norvégienne ouvre trop son pied et manque la cible, pour le plus grand bonheur des tifosis azzurri. Pas de quoi perturber le Ballon d’or 2018 qui va profiter d’une sortie totalement ratée de Laura Giuliani pour se rattraper (1-1, 66e).

Euphoriques, les Norvégiennes mettent à leur tour la pression sur l’arrière-garde italienne, et il faut bien une forêt de jambes pour empêcher Caroline Graham Hansen d’expédier un boulet de canon pour faire le break. On se dit alors que l’Italie a laissé passer sa chance et que la Norvège va renverser la table. C’était compter sans l’immortelle Girelli : trouvé au second poteau sur un bonbon de centre signé Cantore, encore, la capitaine italienne s’envole dans le ciel de Genève pour décrocher l’étoile qui envoie l’Italie en demi-finales (1-2, 90e). Un bonheur infini pour l’Italie qui affrontera l’Angleterre ou la Suède au tour suivant, avec désormais la certitude que cette équipe est capable de battre n’importe qui.

Norvège (4-3-3) : Fiskerstrand – Bjelde (Woldvik, 87e), Mjelde, Engen, Hansen – Naalsund, Gaupset – Maanum (Terland, 64e), Graham, Reiten – Hegerberg. Entraîneuse : Gemma Grainger.

Italie (3-5-2) : Giuliani – Linari, Salvai, Di Guglielmo – Bonansea (Cambiaghi, 77e), Severini (Greggi, 77e), Giugliano, Caruso, Oliviero – Cantore (Lenzini, 90e), Girelli (Piemonte, 90e). Entraîneur : Andrea Soncin.

