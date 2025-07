Les Bleues détruisent le Pays de Galles

France 4-1 Pays de Galles

Buts : Mateo (8e), Diani (44e, SP), Majri (53e), Geyoro (63e) pour les Tricolores // Fishlock (14e) pour les Dragonnes

À quelques encablures du camp de base de l’équipe de France, au Kybunspark de Saint-Gall, le Pays de Galles défait face aux Pays-Bas (3-0) lors de son entrée en lice se devait au minimum d’accrocher les Bleues pour espérer poursuivre l’aventure du premier Euro de son histoire. Malgré une défense remaniée et un large turn-over, les Tricolores sont parvenues à s’imposer 4 à 1. Si les Dragonnes sont déjà assurées de leur élimination, les Françaises devront tout donner jusqu’au bout de cette phase de groupes pour être sûres de rallier les quarts de finale.

Le show Mateo

Dans un Kybunspark largement acquis à la cause galloise, les Bleues ont cueilli les Dragonnes à froid. Particulièrement en jambe, Clara Mateo a été la première attaquante tricolore à se mettre en avant en s’offrant la première situation des Bleues (1re). La joueuse du Paris FC a dû s’employer à plusieurs reprises (2e, 7e) avant de pouvoir faire sauter le verrou gallois sur un corner tiré par Selma Bacha et parfaitement dévié par Alice Sombath. Celle qui déclarait à La Voix du Nord au mois de juin avoir « une capacité à jouer à l’instinct sur ce dernier geste » a parfaitement lié la parole à l’acte sur l’ouverture du score tricolore (1-0, 8e).

#WEURO2025 | 💥 Clara Mateo ouvre le score ! ⚽️ A l'affût sur le corner tiré par Bacha, Mateo reprend le ballon et le catapulte au fond des filets. 🇫🇷 Les Bleues font déjà la course en tête après huit minutes de jeu ! 📺 Suivez le match en direct : https://t.co/WodaN5poi5 pic.twitter.com/BO2JwHxwbM — francetvsport (@francetvsport) July 9, 2025

Mais face au turn-over opéré par Laurent Bonadei et en l’absence des cadres de la défense, les Bleues ont aussi eu tendance à jouer avec le feu, jusqu’à ce que Jessica Fishlock ne vienne semer le doute dans les têtes françaises. Alors qu’un hors-jeu avait été signalé au départ de l’action, la VAR est finalement revenue sur la décision de Désirée Grundbacher pour accorder le but gallois, démontrant que Thiniba Samoura n’était pas suffisamment bien alignée avec le reste de sa défense (1-1, 13e). Après 30 minutes de latence où le spectacle a plus été en tribune côté virage dragon que sur le terrain, Clara Mateo, encore, a profité du bon travail collectif du milieu tricolore pour se retourner dans la surface devant Ceri Holland qui n’a pas pu éviter le contact dans sa surface. Qu’importent les sifflets descendus du virage gallois, Kadidiatou Diani n’a pas tremblé au moment de frapper et a permis aux Bleues de repasser devant juste avant la pause (2-1, 44e).

Depuis 2013, seule Louisa Nécib (5/5) a tiré plus de penalties avec l'@equipedefranceF que Kadidiatou Diani (4/4) tout en réussissant 100% de ces derniers. Spécialiste #WEURO2025 #FRAPDG pic.twitter.com/SmusZwHCM7 — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) July 9, 2025

Middleton-Parter, une gardienne qui vous veut du bien

Il est commun de rappeler l’importance des gardiens et donc des gardiennes dans un match de football, cette rencontre entre la France et le Pays de Galles en aura une nouvelle fois été la démonstration. Alors que Pauline Peyraud-Magnin n’a rien pu faire sur l’égalisation galloise, la portière des Dragonnes, Safia Middleton-Parter, aura permis aux Françaises de prendre le large dans ce match. Fautive lors d’une perte de balle préjudiciable devant Mateo, la numéro 14 tricolore ne s’est pas privée pour envoyer un caviar dans les pieds d’Amel Majri qui n’a eu qu’à pousser le cuir dans la cage vide pour son premier but avec les Bleues depuis le mois de novembre (3-1, 53e).

Middleton-Patel, coupable une nouvelle fois d’une faute de main sur le centre de Diani, a permis à Grace Geyoro d’alourdir encore plus la note pour les Galloises (4-1, 63e). Face à une équipe de France B, les protégées de Rhian Wilkinson auraient pu mettre à l’amende la défense française comme en première période, à l’instar de Holland qui a profité de la perte de balle de Melvine Malard pour tenter de filer à l’anglaise dans la défense française (58e), mais les Dragonnes ont toujours manqué de précision dans les 30 derniers mètres pour vraiment pouvoir concurrencer les Françaises sur ces 45 dernières minutes. Pour être certaines de voir les quarts de finale, les Bleues devront au minimum faire match nul face aux Pays-Bas.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – Bacha (Bogaert, 66e), Sombath, Samoura, N’Dongala – Geyoro (Baltimore, 75e), Toletti (Karchaoui, 78e), Majri – Diani, Mateo (Katoto, 75e), Malard (Gago, 64e). Sélectionneur : Laurent Bonadei.

Pays de Galles (4-3-3) : Middleton-Patel – Morgan, Green, Evans, Woodham (Roberts, 64e) – Barton (Cain, 64e), James, Rowe (Jones, 78e) – Holland, Fishlock (Ingle, 87e), FF. Morgan. Sélectionneuse : Rhian Wilkinson.

Revivez France - Pays de Galles (4-1)