Et si c’était le Mondial de Frenkie de Jong ?

La dernière fois que les Oranje avaient pris part à un match de Coupe du monde, Frenkie de Jong n’avait que 17 ans. Depuis, le milieu a déboulé comme un dingue dans l’entrejeu des Néerlandais, et huit étés après le dernier Mondial des Bataves, le Barcelonais a pris les clés du milieu de la sélection. Sa partition face au Sénégal ce lundi a été un régal. Au cours du premier acte, le blondinet formé à Willem II s’est tout de suite montré très libre, et, par ses passes ou ses courses, a cassé des lignes. Comme le reste de ses coéquipiers, il s’est un peu éteint au retour des vestiaires, mais il a finalement trouvé la solution, en déposant un ballon parfait sur la tête de Cody Gakpo, qui a profité de la sortie ratée d’Édouard Mendy pour poignarder les Lions de la Téranga en fin de partie (1-0, 84e).

Une montée en puissance

Une performance complète, même s’il a perdu deux ballons très chauds. D’abord un, dans sa surface, prenant à défaut Virgil van Dijk (29e), puis un autre en manquant sa passe en retrait (48e). À part ces erreurs, qui auraient pu coûter cher, certes, le milieu a su empoisonner le trio Kouyaté-Mendy-Gueye. Ce superbe match, pas sûr que tout le monde aurait pu le prévoir il y a encore deux mois. Prié par sa direction de réduire son salaire ou de quitter Barcelone l’été dernier, le Néerlandais n’a pas commencé la saison comme un indiscutable dans l’esprit de Xavi. Au point d’inquiéter son sélectionneur Louis van Gaal. « Je serais plus heureux si Frenkie de Jong et Memphis Depay jouaient plus qu’ils ne le font actuellement », confiait le Pélican en septembre dernier.

On a besoin de joueurs qui font le jeu et Frenkie de Jong sera un élément clé de cette équipe.

Depuis la dernière trêve internationale, force est de constater que De Jong est monté en régime et s’est imposé dans le onze de départ de son entraîneur catalan : cinq titularisations sur ses sept dernières rencontres de championnat, un but et une passe décisive sur ses deux derniers matchs avec son club. Une forme ascendante qui lui a permis de s’éclater face aux Sénégalais sur la pelouse du stade Al-Thumama, et qui devrait lui permettre de réaliser une grande compétition, contrairement à son décevant Euro 2020. Même si sa carrière barcelonaise est pour l’instant moyenne, le natif d’Arkel n’a rien perdu de son talent, qui avait fait chavirer les cœurs des grandes écuries européennes lors de son épopée amstellodamoise en Ligue des champions, en 2019.

Homme de base de la sélection depuis ses premières minutes avec les Oranje en 2018 (il n’a loupé que 3 des 48 derniers matchs des Pays-Bas), il est peut-être le facteur X de cette sélection, alors que Memphis devra se contenter de bouts de matchs en attendant d’être complètement prêt physiquement. « On a besoin de joueurs qui font le jeu, et Frenkie de Jong sera un élément clé de cette équipe », analysait Boudewijn Zenden dans le guide So Foot de la Coupe du monde. Difficile de donner tort à l’ancien Marseillais après le match de son compatriote. Chaque Mondial adoube quelques joueurs stars, et De Jong pourrait bien faire partie des chevaliers. On prend le pari : FDJ va aider les Pays-Bas à toucher le jackpot.