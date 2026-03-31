Qu’est-ce qui va bien pouvoir priver les Bleus du sacre au Mondial ?

Une attaque de feu, une équipe bien rodée, du talent à tous les postes : à son avantage lors de cette trêve, l’équipe de France se pose comme l’un des principaux favoris pour la Coupe du monde à venir. À moins que le ciel ne tombe sur la tête des Bleus d’ici là. Voici quelques imprévus qui pourraient barrer la route de la bande de DD d’ici cet été.

L’Espagne (ou le Portugal, l’Angleterre, l’Argentine, l’Allemagne…)

Au cas où certains l’auraient oublié, la France n’a pas l’apanage du talent. Les Bleus pourraient bien se le faire rappeler dès la phase de poules au moment de croiser le fer avec le Sénégal ou la Norvège, deux sélections qui ont tout du trouble-fête idéal dans un tel tournoi. Deux ans après avoir montré le chemin de la sortie en demi-finales de l’Euro, l’Espagne de Lamine Yamal a, elle, toutes les armes pour réitérer l’exploit. Tout comme une bonne demi-douzaine d’équipes qui, sans être favorites en cas d’affrontement avec la bande de Didier Deschamps, auraient des arguments à faire valoir.

J-73 - Le Brésil, l'Allemagne, l'Italie et l'Argentine ont remporté à eux quatre 73% de toutes les Coupes du Monde (16/22). QG. #OptaWorldCupCountdown pic.twitter.com/ikS07LyxlZ — OptaJean (@OptaJean) March 30, 2026

L’équipe de France B

La France a un incroyable réservoir de talents. Au point de voir certains essayer de s’imaginer ce qu’une « sélection B » pourrait accomplir si elle devait être alignée, un peu à l’image du PSG en Ligue 1. Eh bien allons-y, puisqu’elle est si forte, inscrivons-la, cette équipe des coiffeurs ! Et on verra bien qui de Rayan Cherki ou de Michael Olise est le meilleur chef d’orchestre, si Randal Kolo Muani ou Marcus Thuram ont bien le niveau international, ou encore si Maxence Lacroix peut ringardiser William Saliba. Et dans tous les cas, ça fera quand même une troisième étoile sur le maillot.

Une avalanche de blessures

Calendrier infernal, saisons à rallonge pour la plupart des clubs, tournoi disputé en partie sous une chaleur infernale : l’état de forme des troupes sera forcément un sujet pour chacune des 48 équipes engagées dans ce Mondial. Malheur au poissard qui prendra sur la figure une avalanche de blessures. Car si elle a la profondeur d’effectif pour faire face à deux ou trois pépins, l’équipe de France (comme tous les autres candidats) aurait bien du mal à survivre à une cascade d’absences.

Le retour d’un ancien

Selon l’adage « mon plus grand adversaire, c’est moi-même », cette équipe de France peut-elle se saborder toute seule comme une grande ? La gestion des ego et des statuts sera forcément partie prenante des choix de Didier Deschamps pendant de longues semaines. Si le champion du monde 1998 sait qu’il peut faire confiance à N’Golo Kanté pour se contenter de tricher aux cartes, attention à la tentation de faire appel à d’autres anciens. Évidemment que c’était une mauvaise idée de se laisser attendrir par ce documentaire Si me llaman… dégainé en désespoir de cause par Antoine Griezmann et de chambouler tout un système construit depuis deux ans pour lui refiler les clés du camtar. Sans mentionner cet énième retour de Karim Benzema, qui aura finalement envoyé plus de publications cryptiques sur les réseaux sociaux que de frissons sur le terrain.

3 - La France a remporté tous ses matches aux Etats-Unis (3/3 – 6-0 v USA en 1979, 2-1 v Brésil et 1-3 v Colombie lors de cette trêve), n'ayant plus souvent joué qu’en Finlande (5) parmi les pays où elle affiche un ratio de 100% de succès. Augure ? 🇺🇸 pic.twitter.com/BSINp3l8OW — OptaJean (@OptaJean) March 29, 2026

Deschamps qui anticipe son départ, laissant le poste vacant

C’est acté : Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur à l’issue du tournoi, après quatorze ans de loyaux services auprès de son EDF chérie. Plus enjoué que jamais ces derniers temps, volontiers blagueur, le patron sait que la fin approche. Et si elle arrivait encore plus vite que prévu ? Une entrée en matière foirée face aux Lions de la Teranga, une embrouille XXL avec Kylian Mbappé, des chronomètres qui volent sous les yeux de journalistes médusés et un sélectionneur obligé de sauter du navire en pleine mer et de rentrer à la nage. Un Knysna 2.0 est si vite arrivé…

Le report de Lens-PSG

Dans un monde normal, Didier Deschamps aurait eu tout son temps entre le 11 avril et le 13 mai pour réagir après le retour en grâce du « Centre de Matthieu Udol, tête d’Odsonne Edouard ! », summum de la hype nordiste. Malgré le report de 24 heures de l’annonce de la liste, le sélectionneur, épuisé après une longue période de réflexion, n’a malheureusement pas le temps de changer ses plans. Fichue clé USB déjà partie à TF1 avec les 26 noms gravés dedans. C’est sûr que « centre de Lucas Digne, tête de Kylian Mbappé ! », ça marche moins bien.

L’annulation pure et simple du tournoi

Pas de Coupe du monde, pas de matchs. Pas de matchs, pas de vainqueur. Pas de vainqueur, pas de troisième étoile pour l’équipe de France. Voici donc une liste (non exhaustive) de quelques imprévus qui pourraient conduire à l’annulation pure et simple du tournoi : un boycott organisé face aux agissements de la FIFA et l’organisation du tournoi aux États-Unis, la qualification de l’Italie, un caprice de Donald Trump après la qualification du Danemark (hors de question que le Groenland ne participe, même indirectement), une météo impossible entre sécheresse et orages violents, l’aggravation du conflit au Moyen-Orient…

Une grosse déception pour Colombie-France