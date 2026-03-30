La presse espagnole est dingue des Bleus

Nos chers voisins. La presse espagnole fait désormais de la France l’un des principaux favoris pour remporter la Coupe du monde. Après la victoire 3-1 des Bleus face à la Colombie, venant conclure cette tournée américaine qui avait commencé plus tôt par une victoire 2-1 face au Brésil, Marca pointe du doigt la profondeur d’effectif des français : « C’est l’équipe bis qui a débuté la rencontre face à la Colombie. Le résultat fut une victoire sans éclat, mais acquise avec une grande aisance, illustrant comment gérer des matchs qui, dans une compétition comme la Coupe du monde, sont souvent plus importants que la simple performance individuelle ».

Kylian et les autres

AS confirme les propos de ses homologues mais met davantage en lumière le niveau de Kylian Mbappé, alors qu’il n’a joué que 16 petites minutes. « Une France favorite non pas pour son style de jeu, mais pour sa puissance, pour ses talents individuels […] Quand Kylian est là, c’est le sien (son talent). Quand il n’est pas là, c’est celui du reste de l’équipe » s’enthousiasme le quotidien madrilène qui ajoute que « quelque soit leur forme actuelle, les Bleus sont des prétendants à tout ». Ça fait plaisir.

L’Espagne a battu la Serbie 3-0, la France pourrait donc renvoyer le compliment.

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