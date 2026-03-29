- Amical
- Colombie-France (1-3)
Les notes des Bleus contre la Colombie
Face à la Colombie, Désiré Doué et Marcus Thuram ont enfin soigné leurs stats en équipe de France, alors que N’Golo Kanté était lui aussi à la fête.
Brice Samba
Prendre un but contre la Colombie ? Si ce n’est pas l’oeuvre de James Rodríguez, aucun intérêt.
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Pierre Kalulu Kyatengwa
Ni catastrophique, ni vraiment sexy. Comme d’habitude avec nos défenseurs centraux reconvertis latéraux.
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Maxence Lacroix
Un défenseur qui sait défendre, c’est déjà bien, non ?
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Lucas Hernández
La Colombie qualifiée pour la Coupe du monde, Lucas Hernández solide en équipe de France : bonne année 2018 à tous !
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Lucas Digne
Sur le terrain comme dans la hiérarchie des Bleus, il a toujours un Hernández derrière lui.
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N'Golo Kanté
Pour son 35e anniversaire, il a soufflé sur le milieu de terrain colombien pendant 90 minutes.
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Warren Zaïre-Emery
Titi préféré des Parisiens, et bientôt Rookie of the year des Américains. Remplacé par Eduardo Camavinga (63e), déjà un vieillard à ses côtés.
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Maghnes Akliouche
Le musicien, nouveau venu dans le groupe, qui joue tranquillement sa partition dans un coin de la scène, derrière un ampli. Et qui commence à avoir droit à ses solos.
Remplacé par Hugo Ekitiké (63e), bien décrypté par Álvaro Montero.
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Rayan Cherki
Le taux ballons touchés/fautes subies d’un candidat au Ballon d’or.
Remplacé par Michael Olise (79e), pour ne rien gâcher.
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Marcus Thuram
On devrait tenter plus souvent d’envoyer des centres sur cette grande tige d’un mètre 92. Il fallait y penser, et ça marche plutôt bien.
Remplacé par Kylian Mbappé (78e), attendu.
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Désiré Doué
Le dosage parfait entre talent et nonchalance. Un Tasty Crousty.
Remplacé par Randal Kolo Muani (63e), qui n’a pas encore planifié son programme de l’été.
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Par Jérémie Baron