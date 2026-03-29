S’abonner au mag
  • Amical
  • Colombie-France (1-3)

Les notes des Bleus contre la Colombie

Par Jérémie Baron
Réactions
Les notes des Bleus contre la Colombie

Face à la Colombie, Désiré Doué et Marcus Thuram ont enfin soigné leurs stats en équipe de France, alors que N’Golo Kanté était lui aussi à la fête.

brice-samba

Brice Samba

Prendre un but contre la Colombie ? Si ce n’est pas l’oeuvre de James Rodríguez, aucun intérêt.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

pierre-kalulu-kyatengwa

Pierre Kalulu Kyatengwa

Ni catastrophique, ni vraiment sexy. Comme d’habitude avec nos défenseurs centraux reconvertis latéraux.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

maxence-lacroix

Maxence Lacroix

Un défenseur qui sait défendre, c’est déjà bien, non ?

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_hernandez-alt4

Lucas Hernández

La Colombie qualifiée pour la Coupe du monde, Lucas Hernández solide en équipe de France : bonne année 2018 à tous !

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

lucas-digne

Lucas Digne

Sur le terrain comme dans la hiérarchie des Bleus, il a toujours un Hernández derrière lui.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

n-golo-kante

N'Golo Kanté

Pour son 35e anniversaire, il a soufflé sur le milieu de terrain colombien pendant 90 minutes.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

card-22-23_0003_zaire-emery

Warren Zaïre-Emery

Titi préféré des Parisiens, et bientôt Rookie of the year des Américains. Remplacé par Eduardo Camavinga (63e), déjà un vieillard à ses côtés.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

maghnes-akliouche

Maghnes Akliouche

Le musicien, nouveau venu dans le groupe, qui joue tranquillement sa partition dans un coin de la scène, derrière un ampli. Et qui commence à avoir droit à ses solos.

Remplacé par Hugo Ekitiké (63e), bien décrypté par Álvaro Montero.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Cherki_99ab47f798-copie

Rayan Cherki

Le taux ballons touchés/fautes subies d’un candidat au Ballon d’or.

Remplacé par Michael Olise (79e), pour ne rien gâcher.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Thuram_2x-copie

Marcus Thuram

On devrait tenter plus souvent d’envoyer des centres sur cette grande tige d’un mètre 92. Il fallait y penser, et ça marche plutôt bien.

Remplacé par Kylian Mbappé (78e), attendu.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

desire-doue

Désiré Doué

Le dosage parfait entre talent et nonchalance. Un Tasty Crousty.

Remplacé par Randal Kolo Muani (63e), qui n’a pas encore planifié son programme de l’été.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Jérémie Baron

À lire aussi
13
Revivez Colombie - France (1-3)
  • Amical
  • Colombie-France
Revivez Colombie - France (1-3)

Revivez Colombie - France (1-3)

Revivez Colombie - France (1-3)
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Colombie - France (1-3)
Revivez Colombie - France (1-3)

Revivez Colombie - France (1-3)

Revivez Colombie - France (1-3)
Photo du joueur Jermain Defoe
Jermain Defoe devient entraîneur
Jermain Defoe devient entraîneur Jermain Defoe va s'occuper d'un club de D5 anglaise

Jermain Defoe devient entraîneur

Jermain Defoe devient entraîneur

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.