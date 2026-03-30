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Et si le Kosovo et la Turquie nous avaient spoilé leur barrage ?

JF
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Et si le Kosovo et la Turquie nous avaient spoilé leur barrage ?

Prémonitoire ou porte-malheur ? Alors que le Kosovo a une opportunité en or de se qualifier pour le prochain Mondial, il pourra au moins prendre exemple sur ses U19. Pourquoi ça ? Parce que si les seniors accueilleront la Turquie mardi soir au stade Fadil Vokrri de Pristina (20h45), les U19 leur ont montré l’exemple en s’imposant contre leur homologue turcs ce lundi.

Une victoire 3-1 qui permet aux Kosovars de terminer en tête de leur groupe du 1er tour de qualification à l’Euro U19, prévu cet été et d’accéder au deuxième tour de ces qualifications, grâce à une victoire contre Gibraltar et un nul contre l’Arménie. Le tout en six jours.

Les grands connaissent désormais la marche à suivre !

Le calendrier des barrages du Mondial en Europe

JF

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