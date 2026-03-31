Mbappé et Hakimi sont les prochains invités de Tchouaméni

Tic et tac au micro. Le compte X de l’émission The Bridge, animé par Aurélien Tchouaméni, a dévoilé la liste de ses invités pour le prochain épisode. Un champion du monde et un champion d’Afrique sont appelés à témoigner.

En plus de l’humoriste Malik Bentalha, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, renvoyé en procès pour viol et toujours présumé innocent, seront également présents. Les deux meilleurs potes désormais ex-coéquipiers au Paris Saint-Germain apparaissent tout sourire l’un à côté de l’autre sur le teaser de la vidéo. La date de sortie sur YouTube n’a pas encore été communiquée.

Pour accompagner Tchouaméni : Sandy Heribert, journaliste, et Donel Jack’sman, humoriste, participeront à l’animation de l’émission qui a vu le jour il y a un an. Parmi la liste prestigieuse des précédents invités du milieu de terrain des bleus : Ousmane Dembélé, Didier Drogba ou encore Samuel Eto’o s’étaient confiés sur leurs carrières à travers une série d’anecdotes.

Une soirée pizzas entre copains filmée, en gros.

Barrages : tout le monde veut prendre sa place