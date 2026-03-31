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Gros coup dur pour la capitaine des London City Lionesses

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Gros coup dur pour la capitaine des London City Lionesses

Londres perd sa reine. Bientôt 37 piges en juillet, Kosovare Asllani pourrait malheureusement ne pas revoir les terrains. La capitaine des London City Lionesses est sortie sur blessure dimanche dernier dans le derby face à West Ham. Le club de Michèle Kang annonce que la Suédoise souffre d’une lésion complexe de plusieurs ligaments, notamment le ligament croisé antérieur.

Une carrière honorable

Sur ses réseaux, la capitaine a fait part de sa douleur : « Quand j’ai eu la confirmation… mon cœur s’est brisé… il n’y a pas d’autre façon de le dire. Je me suis réveillée ce matin en espérant que tout cela n’était qu’un mauvais rêve. » Le club précise qu’Asllani devra subir encore des examens pour connaître la durée de son indisponibilité.

Arrivée en 2024, l’attaquante de 36 ans a amplement contribué à la montée en première division des London City Lionesses. En début de saison, la Suédoise devient la première joueuse de son club à marquer dans l’élite du football féminin anglais. Celle qui a également joué pour le Real Madrid, Manchester City, le PSG, Chicago et des clubs suédois va prendre tout le temps nécessaire pour espérer revenir sur les terrains.

Pas de panique, Grace Geyoro est en forme.

Barrages : tout le monde veut prendre sa place

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