Bodø/Glimt a traumatisé Hakan Çalhanoğlu

Il y a des traumatismes plus difficiles à oublier que d’autres. Comme se faire sortir de la Ligue des champions, en barrages, en étant finaliste en titre et face à un club de pêcheurs !

C’est ce qu’a vécu Hakan Çalhanoğlu face à Bodø/Glimt au mois de février, et il semble encore bien mal le vivre. Alors que la Turquie se déplace au Kosovo pour arracher l’un des derniers billets disponibles pour le prochain Mondial, le génial tireur de coup franc a mis un frein à tous ceux qui annonçaient une qualification facile pour son pays, y compris le président de sa fédération, İbrahim Hacıosmanoğlu.

Ce dernier a mis la pression à son équipe, déclarant en somme avant les barrages que si sa sélection n’était pas capable de battre le Kosovo, la Roumanie ou la Slovaquie, l’équipe n’avait pas à aller à la Coupe du monde.

Kosovalı muhabir: TFF Başkanı “Romanya, Slovakya ve Kosova'yı yenemiyorsak zaten Dünya Kupası'na gitmeyelim” dedi. Bu sizde baskı yaratıyor mu? Hakan Çalhanoğlu: "Herkesin bakış açısı farklıdır. Futbolcu olarak hiçbir rakibi hayatım boyunca küçümsemedim. Inter'le Bodo/Glimt'e… pic.twitter.com/lOv3GNPfio — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) March 30, 2026

De quoi laisser le soin à Çalhanoğlu de calmer tout le monde, en rappelant sa propre expérience : « De toute ma vie, je n’ai jamais sous-estimé un seul adversaire. Permettez-moi de le dire ainsi : le plus grand exemple, c’est que nous avons été éliminés par Bodø/Glimt en Ligue des champions. C’est pourquoi nous ne sous-estimons aucun adversaire. Le président a un point de vue différent. »

En espérant qu’il arrête de claquer des genoux au coup d’envoi.

Le calendrier des barrages du Mondial en Europe