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Une grosse déception pour Colombie-France

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Une grosse déception pour Colombie-France

À croire que James Rodríguez est moins classe que Vinícius. 4,7 millions de téléspectateurs (soit une part d’audience de 25,6 %) étaient réunis devant Colombie-France selon Médiamétrie contre 5,047 millions pour Brésil-France (1-2). Sur le terrain, tout le monde est content, car les Bleus font le taf, mais pour TF1, l’heure est plutôt à la soupe à la grimace.

En effet, Kylian Mbappé et ses copains n’attirent plus autant de monde qu’avant devant le poste, comme en témoigne la barre des 6 millions de téléspectateurs non franchie depuis la demi-finale de Ligue des nations perdue face aux Espagnols en juin dernier (4-5).

Un bilan peu faste depuis 2023

Les hommes de Didier Deschamps n’ont pas égalé les perfs des joutes de qualifications de mars 2023 pour l’Euro 2024 face aux Pays-Bas (4-0) et à l’Irlande (1-0), se rapportant à 7,65 millions et 8,06 millions de téléspectateurs. Alors OK, il n’y avait pas d’enjeu, mais c’est un résultat tout de même intriguant à trois mois de la Coupe du monde.

Malgré la programmation à 21 heures des matchs amicaux de ce mois de mars 2026 après que TF1 a râlé un petit coup auprès de l’UEFA quant à l’horaire des coups d’envoi de ses compétitions (20h45), il semblerait que les audiences des Bleus ne décollent plus.

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