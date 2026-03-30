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La France devient virtuellement favorite du Mondial

EA
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La France devient virtuellement favorite du Mondial

Une troisième étoile au pays de la bannière étoilée ? Après les victoires des Bleus face au Brésil (2-1) et à la Colombie (3-1), certains médias étrangers, dont les Espagnols, ont félicité les joueurs français, faisant même d’eux des favoris pour remporter la Coupe du monde. Dans un autre monde, celui d’X, rien ne change, la planète est folle des Français.

Aucun doute pour certains : le trophée est pour la France ! Si pas, ça serait un échec. La pression…

Le fameux vivier français… On en entend parler depuis belle lurette, mais c’est ce dimanche que cela a pris encore plus de sens. « L’équipe B » française a terrassé la A colombienne, exposant au monde entier la profondeur d’effectif de l’équipe de DD. Thomas Meunier ne peut qu’être d’accord.

Et évidemment, une telle équipe, ça fait peur…

Le facteur X, sans mauvais jeu de mots, serait Rayan Cherki. Tout simplement indéfendable, le Lyonnais pourrait être le grain de folie qui a manqué à la France lors des dernières compétitions. La seule chose qui peut l’arrêter, ce sont les disputes, mais Umtiti n’y voit rien de grave.

Cherki et les Bleus sont au top, tout l’inverse de la réalisation américaine qui, elle, rate encore son match. Le pays de Hollywood, nous a-t-on dit…

Tout le monde s’enflamme et c’est normal. Mais attention, grosses attentes veulent dire grosses déceptions si celles-ci ne sont pas réalisées…

Surtout que les dernières fois qu’on s’est trop enflammés…

Et baaaah…

Alors, pour éviter tout mauvais karma, on l’affirme : la Belgique gagnera la Coupe du monde cet été.

Une grosse déception pour Colombie-France

EA

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