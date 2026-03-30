La France devient virtuellement favorite du Mondial

Une troisième étoile au pays de la bannière étoilée ? Après les victoires des Bleus face au Brésil (2-1) et à la Colombie (3-1), certains médias étrangers, dont les Espagnols, ont félicité les joueurs français, faisant même d’eux des favoris pour remporter la Coupe du monde. Dans un autre monde, celui d’X, rien ne change, la planète est folle des Français.

Aucun doute pour certains : le trophée est pour la France ! Si pas, ça serait un échec. La pression…

I would be a bit surprised if anyone besides Spain or France were to win the World Cup atm — rmadashing 🇪🇸 (@rmadashing) March 28, 2026

From France‘s POV, anything other than winning the World Cup should be considered a failure. This team is far too good — - (@MusialaEra) March 29, 2026

Le fameux vivier français… On en entend parler depuis belle lurette, mais c’est ce dimanche que cela a pris encore plus de sens. « L’équipe B » française a terrassé la A colombienne, exposant au monde entier la profondeur d’effectif de l’équipe de DD. Thomas Meunier ne peut qu’être d’accord.

This is their second team manpic.twitter.com/ZCYE509Qjw https://t.co/cipJrtg4uu — SIR AHMED (@midopido21) March 29, 2026

France are destroying Colombia and they still have these guys on the bench😭😭😭 pic.twitter.com/YbCKgEHKpg — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) March 29, 2026

Donc nos remplaçants sont entrain de mélanger la A de la Colombie ??? On va tellement chercher cette coupe 🤣🤣#COLFRA pic.twitter.com/kIchG1K6jn — Ⓐⓚⓐⓘ🫶 (@Zelattar2) March 29, 2026

Et évidemment, une telle équipe, ça fait peur…

Les remplaçants de l’équipe de France qui claque 3-0 l’équipe A de la Colombie, on doit affronter cette super team en juin pic.twitter.com/NKtPcE0QYX — $im$🏴‍☠️🇨🇮 (@Sims59578872) March 29, 2026

Le facteur X, sans mauvais jeu de mots, serait Rayan Cherki. Tout simplement indéfendable, le Lyonnais pourrait être le grain de folie qui a manqué à la France lors des dernières compétitions. La seule chose qui peut l’arrêter, ce sont les disputes, mais Umtiti n’y voit rien de grave.

start Cherki at 10 and France rolls to the easiest World Cup win. he’s the solution to all their balance issues. no international defense alive can hold him down, they’re too slow and uncoordinated https://t.co/vORLfXB4Ek — zispoms (@imzispoms) March 29, 2026

Cherki et les Bleus sont au top, tout l’inverse de la réalisation américaine qui, elle, rate encore son match. Le pays de Hollywood, nous a-t-on dit…

Jsuis morttttt deuxième match amical et la caméra pue également la merde partie 2 🤣#COLFRA pic.twitter.com/xqY1qdH6Tj — ZLO 🇫🇷 (@Zlorkyy) March 29, 2026

Tout le monde s’enflamme et c’est normal. Mais attention, grosses attentes veulent dire grosses déceptions si celles-ci ne sont pas réalisées…

Commencez même pas à créer de l'espoir en nous les mecs jvous le dis cash, soyez nuls directs comme ça on n'a pas de mauvaise surprise pitié https://t.co/oUMmC0aCi0 — Satyan (@stanerbtw) March 29, 2026

Surtout que les dernières fois qu’on s’est trop enflammés…

D’un point de vu “équilibre”, la France est la meilleure équipe de l’Euro. On se fera sûrement chier jusqu’au bout, mais va falloir être costaud pour déséquilibrer ce 11. On peut sûrement trouver de meilleurs équipes que l’EDF dans des secteurs precis, mais au global ça reste… — Guillaume Dacquet (@GuilDcqt) June 23, 2024

Et baaaah…

😍🇪🇸 Lamine Yamal (17) finish vs France. That left foot is dangerous! 🚀 pic.twitter.com/vNPMu1R3Nq — EuroFoot (@eurofootcom) July 22, 2024

Alors, pour éviter tout mauvais karma, on l’affirme : la Belgique gagnera la Coupe du monde cet été.

Une grosse déception pour Colombie-France