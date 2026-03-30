La frustration de Rayan Cherki expliquée et corrigée par Samuel Umtiti

Retraité mais encore bon défenseur, Big Sam. Le champion du monde 2018 et désormais chroniqueur dans L’After Foot sur RMC, Samuel Umtiti est revenu sur l’attitude de Rayan Cherki, laissant parler sa frustration quand il n’a pas été servi par ses partenaires ce dimanche contre la Colombie.

« Certes, quand on voit ça de l’extérieur, ce n’est pas forcément beau à voir, mais c’est quelqu’un qui a envie de bien faire, d’avoir le ballon et de montrer », explique Umtiti à propos de Cherki qui, pour l’ancien défenseur, ne peut pas « être parfait ». « Il y a certaines choses qu’il doit changer. Ces petits gestes-là par rapport à ses coéquipiers. » Mais cette mentalité, ce côté flamboyant et imprévisible, c’est ce qui ferait tout le charme de Cherki, conclut l’ancien Lyonnais.

Qui aime bien châtie bien

Un petit épisode résume bien tout ça : la réaction du meneur de jeu lorsqu’il a dû, du haut de ses quatre sélections, laisser le doyen Lucas Digne tenter un coup franc bien placé, épisode qui ne laissera pas de traces. « Si on est copains ? Bien sûr. Il va venir jouer bientôt chez nous, on s’occupera de lui, ne vous inquiétez pas. » Ce match entre Manchester City et Aston Villa risque d’être crucial, étant le dernier de la saison, pour départager, sur le fil, City et Arsenal qui se suivent en tête de Premier League.

En cas de défaite, là il y aurait de quoi râler.

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