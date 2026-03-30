Révolution visuelle à venir à Marseille

Ceci est une révolution (visuelle). Vingt-deux ans après, l’Olympique de Marseille s’apprête à changer une nouvelle fois de logo, selon les informations de La Provence. Le douzième blason de l’histoire du club, aux contours plus arrondis et supposément modernes, pourrait être officiellement dévoilé le 8 avril prochain lors du dîner de gala du programme « Treizième hOMme ».

OM : le club va dévoiler un nouveau logo 👉 https://t.co/18kxhsSSOS pic.twitter.com/UXlHrjFsa5 — La Provence (@laprovence) March 30, 2026

Cette nouvelle identité visuelle avait largement fuité au printemps dernier, puisque le club en avait déposé les droits auprès de l’Institut national de la propriété industrielle en mai 2025. Le changement, entrepris par le duo Pablo Longoria-Medhi Benatia, s’apprête donc à voir le jour au moment où les deux hommes ont quitté le navire (ou s’apprêtent à le faire). Un temps évoquée, l’idée de supprimer l’étoile et la devise « Droit au but » a finalement été abandonnée, les deux éléments historiques ayant finalement été conservés.

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