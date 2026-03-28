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On connaît la date du départ de Benatia

TB
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On connaît la date du départ de Benatia

Et la date de son re-retour ? Démissionnaire puis revenu aux affaires, Medhi Benatia ne restera pas dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille. Le directeur du football quittera en effet le club à l’issue de la saison. C’est le propriétaire phocéen Frank McCourt lui-même qui l’a confirmé, dans un entretien accordé au JDD. « Après avoir reçu sa démission, je lui ai moi-même demandé de prolonger son préavis et je le remercie d’avoir accepté, car c’était essentiel pour terminer la saison, explique ainsi l’Américain. Medhi est un excellent directeur sportif. Il restera jusqu’à la fin de la saison et ensuite, ce sera fini. C’est son souhait et c’est ce que nous sommes convenus. »

McCourt cherche un nouvel investisseur

L’occasion également pour l’ancien patron des Los Angeles Dodgers d’évoquer la suite, lui qui a racheté l’OM en 2016. Avec en premier lieu la possible arrivée d’un nouvel investisseur pour renforcer le club. « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires, a-t-il confié. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit. »

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TB

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