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Robert Pirès organise son jubilé, dix ans après la fin de sa carrière

TC
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Robert Pirès organise son jubilé, dix ans après la fin de sa carrière

Mieux vaut tard que jamais. Alors que Robert Pirès a pris sa retraite sportive le 25 février 2016, le milieu de terrain et le FC Metz ont annoncé l’organisation de son jubilé le 6 octobre prochain, au stade Saint-Symphorien. Un choix salué par le président du FC Metz, Bernard Serin : « C’est une immense fierté de voir Robert Pirès choisir le FC Metz pour son jubilé. Saint-Symphorien s’apprête à vivre un moment fort, chargé d’émotions et de souvenirs. » Dix ans plus tard, l’ancien protégé d’Aimé Jacquet va enfin tirer sa révérence.

Robert Pirès reconnaissant

L’ancien joueur formé chez les Grenats n’a pas caché sa reconnaissance envers son club formateur de lui offrir ce beau moment. Le champion du monde 1998 a déclaré vouloir « organiser une belle fête du football dans ce club qui mérite toute ma reconnaissance. Metz, c’est là où mon aventure professionnelle a commencé. Je vais faire en sorte de motiver le plus de mes copains à y participer. » La billetterie pour cet événement annoncé comme « festif et convivial » ouvrira le 15 juin prochain.

Vu que Robby a participé lui-même à tous les jubilés depuis une décennie, il pourrait y avoir du très, très beau monde au sien.

Tahirys Dos Santos a rejoué

TC

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