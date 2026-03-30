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La célébration iconique des joueurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines

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La célébration iconique des joueurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Dans les mailles du filet. Pour se sortir de tout l’engouement autour des Bleus après la victoire de l’équipe de France face à la Colombie (1-3), voyageons un peu. Direction la Barbade où Saint-Vincent-et-les-Grenadines s’est imposé lors d’un match amical plutôt disputé (2-3). Pas question de déconner pour les Vincentais, 171es au classement au FIFA, bien venus titiller les hôtes barbadiens, figurant à la 180e place de ce même classement.

Une célébration FIFA pour le deuxième but vincentais

Sous le soleil caribéen, la bande vincentaise déroule en première période, allant jusqu’à coller deux buts devant à la pause. Azinho Solomon, auteur du pion du break, s’est permis une petite fantaisie pour exprimer sa joie : une célébration FIFA. Et pas n’importe laquelle, s’il vous plaît : la plus ridicule, celle qui consiste à se foutre dans les filets adverses et à trottiner sur place pour chambrer. Si les Barbadiens, piqués, sont revenus au score en quinze minutes après la pause (2-2), le dernier mot est bien pour les visiteurs (2-3).

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