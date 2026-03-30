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Quand Brice Samba essaie de réconforter Lucas Chevalier

TB
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Quand Brice Samba essaie de réconforter Lucas Chevalier

La confrérie des gardiens, ce n’est pas un mythe. Repassé numéro 2 de l’équipe de France lors de ce rassemblement en raison du manque de temps de jeu de Lucas Chevalier au PSG, Brice Samba en a profité pour connaître sa troisième sélection face à la Colombie. Sans oublier d’avoir un mot pour son concurrent, seul joueur de la liste à ne pas avoir disputé la moindre minute. « En football, le poste de gardien spécialement est très difficile, a rappelé le dernier rempart rennais en zone mixte après la rencontre. Il y a des périodes un peu plus fastes, d’autres un peu moins. Lucas, on le soutient, on est derrière lui. On connaît tous ses qualités. »

Tout le monde derrière Maignan

Pas sûr que cela suffise à redonner le sourire à l’ancien Lillois, même si les deux hommes devraient surtout être amenés à chauffer le banc ensemble cet été pendant la Coupe du monde. « Actuellement c’est moi qui suis le numéro 2, je vais être au service de Mike (Maignan) pour que ce soit le mieux possible, poursuit Samba. Après si on fait appel à moi, j’essaierai de répondre présent comme j’ai su le faire. »

À quand le premier « Vous savez, Brice c’est Brice » ?

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TB

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