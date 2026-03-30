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Cardiff débouté dans l'affaire Emiliano Sala

TB
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Cardiff débouté dans l'affaire Emiliano Sala

La fin de l’affaire. Sept ans après la tragique disparition d’Emiliano Sala dans le cadre de son transfert de Nantes vers Cardiff en janvier 2019, le tribunal de commerce de Nantes a rendu son verdict, ce lundi. Ce dernier a « débouté la société Cardif City Football Club Limited de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 120,2 millions d’euros à l’encontre de la SASP FC Nantes », a-t-il écrit dans son verdict, rendu en présence de la mère de l’Argentin, Mercedes Taffarel.

Le club gallois, qui avait été relégué à l’issue de la saison (et évolue désormais en troisième division), avait attaqué les Canaris au titre des préjudices supposés liés au décès de l’attaquant avant de pouvoir défendre ses nouvelles couleurs. Une audience s’était déroulée au tribunal de commence le 7 décembre 2025. De son côté, Nantes avait contesté la procédure et réclamé des dommages et intérêts. Le club de Cardiff devra lui verser un total de 480 000€.

Pourquoi la disparition d’Emiliano Sala revient sur le terrain judiciaire

TB

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