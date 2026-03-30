Mondial 2026 : Edin Džeko décrypte la peur de l'Italie

Moins effrayants que Scream 7 ? Pour Edin Džeko, les Italiens n’auraient pas à avoir les chocottes pour ces barrages. La légende du foot bosnien, quarantenaire depuis peu, préfère faire fi du déclin du football transalpin et se souvenir du glorieux passé qui fait de La Grande Botte une terre admirée de tous les amateurs du ballon rond.

« Je ne comprends pas pourquoi ils ne voulaient pas jouer face au pays de Galles, raconte le géant de Sarajevo. L’Italie est une équipe incroyable, elle a remporté quatre Coupes du monde. Si elle a peur d’affronter le pays de Galles, c’est qu’il y a un problème. Il faut se dire qu’elle peut aussi souffrir contre nous. Les Azzurri jouent gros après avoir manqué deux Coupes du monde, ce qui signifie qu’ils ont peur. »

Dimarco a écrit à Džeko

L’ancien buteur de Manchester City a également tenu à faire le point au sujet des images qui montrent la bande de Federico Di Marco célébrer la qualif’ bosnienne face au pays de Galles, laissant penser que les hommes de Sergej Barbarez seraient une proie plus facile à déguster que les Dragons : « Nous avons tous vu ce qui s’est passé, et on en fait toute une histoire pour rien, mais c’est normal. Dimarco m’a écrit qu’il n’avait pas l’intention d’offenser qui que ce soit, et j’ai répondu : »De quoi parle-t-on ? Il n’y a aucun problème. » »

Une belle attitude de futur bourreau des Italiens, Edin.

L’Italie repousse son arrivée en Bosnie à cause de la neige