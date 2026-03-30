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Le bus d’un club sénégalais impliqué dans un accident causant un mort et une vingtaine de blessés

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Le bus d’un club sénégalais impliqué dans un accident causant un mort et une vingtaine de blessés

Ce dimanche, le bus de l’ASC Gadiaga de Bakel, une équipe sénégalaise évoluant en quatrième division, a percuté un camion immobilisé sur la route près du village de Balla, selon les informations rapportées par Le Soleil.

L’équipe était sur le retour d’un déplacement à Kaolack après une défaite subie ce samedi dans la course aux play-off pour monter en troisième division. Le bilan initial faisait état de 23 blessés, dont 3 dans un état grave. Le deuxième gardien de but du club Serigne Fallou Diéye n’a pas survécu, succombant à ses blessures à l’hôpital régional de Tambacounda. Il était également enseignant.

Comme le relaie le club sénégalais sur Facebook, plusieurs joueurs souffriraient de fractures des membres et de la mâchoire ainsi que de blessures à la tête : « Le bilan provisoire : il y a eu 10 victimes reçues au service des urgences de Tambacounda avec un arrivé décédé. Les autres sont à l’instant stables avec des fractures des membres (pieds et bras), des blessures à la tête et un cas de blessé au visage combiné à la blessure de la mâchoire. La prise en charge est en cours. »

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes et les responsabilités de ce drame.

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