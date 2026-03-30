Voici la preuve que la Bosnie est une plus grande équipe que l’Italie

Un défi de taille. L’Italie se rend à Zenica, la quatrième ville de Bosnie-Herzégovine, afin de décrocher une qualification en Coupe du monde 2026 face à la bande d’Edin Džeko, mardi (20h45). Alors que Federico Dimarco semble particulièrement heureux d’affronter les Bosniens, la presse italienne tient à rappeler que la Nazionale a affaire à un petit pays, grand… par la taille.

La Gazzetta s’est penchée sur le sujet ce dimanche : « La taille moyenne des hommes à Sarajevo est d’environ 1,83 mètre. Le critère de la taille nous exclurait donc de la Coupe du monde, puisque les hommes italiens mesurent en moyenne 1,77 mètre. »

Des tours de contrôle en défense et au milieu

Moise Kean (1,83 mètre) et Mateo Retegui (1,86 mètre), les deux avants-centres transalpins, auront du mal à gagner des ballons aériens contre l’axe central des Zmajevi, qui culmine à 1,93 mètre avec Tarik Muharemović (1,92) et Nikola Katić (1,94). Dans l’entrejeu, les cinq milieux italiens mesure en moyenne 1,77 mètre contre 1,81 mètre pour la Bosnie, notamment grâce à l’immense Benjamin Tahirović et son mètre 91.

En revanche, le trio défensif azzurri composé de Ricardo Calafiori (1,88), Alessandro Bastoni et Gianluca Mancini (1,90 chacun) prend l’ascendant sur le duo d’attaquant Džeko (1,93) – Ermedin Demirović (1,85). Sans oublier le mano a mano entre les deux portiers Gianluigi Donnarumma et Nikola Vasilj, remporté par l’ancien Parisien (1,96 contre 1,93).

Les joueurs italiens sont prévenus : il faut prendre plus de hauteur que prévu pour aller au prochain Mondial.

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