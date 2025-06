Melvine Malard, trois fois oui

Promise au banc lors de l’annonce de la liste des Bleues le 5 juin dernier, Melvine Malard pourrait bien faire basculer l’ordre initialement établi avant la préparation tricolore pour l’Euro. Après une entrée convaincante face à l’Islande (0-2) où elle avait donné du fil à retordre à la défense islandaise sans parvenir à convertir cette aisance en ligne statistique, elle a livré un récital vendredi soir au stade du Hainaut à Valenciennes. Autrice d’un triplé et d’une passe décisive pour Sakina Karchaoui, l’attaquante de Manchester United a pratiquement autant marqué en 90 minutes que sur l’ensemble de sa saison chez les Red Devils en Women’s Super League (quatre réalisations). Surtout, elle a envoyé un message à moins de deux semaines du coup d’envoi de l’Euro.

Triplé parfait et choix payant

Formée du côté de Lyon et appelée pour la première fois en équipe de France en 2020 par Corinne Diacre, la Réunionnaise n’a jamais semblé avoir la carrure pour s’imposer sur le front de l’attaque tricolore, malgré des qualités indéniables. Trop irrégulière, pas assez efficace et en manque de confiance, Malard semble avoir gommé ses défauts depuis son retour avec les Bleues en novembre 2024. En concurrence avec Kelly Gago et Kessya Bussy pour sortir de la liste, elle a finalement vu Laurent Bonadei faire le choix d’écarter la Parisienne. Le sélectionneur tricolore avait justifié sa décision par la polyvalence dont est capable Malard et la complémentarité entre les joueuses offensives tricolores : « Melvine c’est une joueuse qui peut jouer sur tous les postes de l’attaque. Elle a du volume, elle a de la vitesse, elle a beaucoup de qualités et je pense qu’elle est en progression. » Bien vu.

Melvine Malard est la première joueuse impliquée sur 4 buts lors d'une rencontre de l'@equipedefranceF TCC depuis septembre 2022 (Sarr v 🇪🇪, 4 également) Depuis l'introduction du classement FIFA en juillet 2003, elle est la première à le faire face à une nation du top 20 #FRABEL pic.twitter.com/aGIzjsL42w — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) June 20, 2025

Avec sa performance du soir, Malard devient la quatrième joueuse à inscrire un triplé parfait (pied droit, pied gauche et tête) sur les quinze dernières années, un coup d’éclat salué par son coach en conférence de presse pour celle qui n’avait plus trouvé le chemin des filets avec les Bleues depuis 2022 : « Elle est à la conclusion des actions, elle a beaucoup donné sur le coté droit, gauche, je suis vraiment content pour elle. » Pour autant, pas question de parler d’un quelconque onze type pour l’ancien adjoint de Hervé Renard : « Globalement, on n’a pas été en danger, on a sept attaquantes, un gros potentiel offensif […] j’ai eu une réflexion sur ce secteur, leur montrer que tout le monde est utile, de la vitesse, de la puissance, de la taille, je vais avoir des soucis pour faire les choix. Mais si chacune se met au service du collectif, pas de concurrence mais plutôt s’investir dans le groupe peu importe le temps de jeu, on peut avoir de bonnes surprises. »

Elles ont marqué un triplé parfait avec l'@equipedefranceF sur les 15 dernières années Marie-Laure Delie (mars 2011 v 🇳🇿) Gaëtane Thiney (octobre 2011 v 🇮🇱, novembre 2013 v 🇧🇬 x2) Eugénie Le Sommer (octobre 2020 v 🇲🇰) 🆕 Melvine Malard (juin 2025 v 🇧🇪) Royale 👑 #FRABEL #Amical https://t.co/OJAMNknO0x — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) June 20, 2025

Importante dans la vie du groupe et dans la bonne ambiance régnant au sein des Bleues après des années où les clans se sont dressés les uns contre les autres, l’ancienne Lyonnaise n’a pas hésité à partager sa joie au coup de sifflet final : « Je suis super contente, franchement. Premier but, deuxième but et je me dis « vas-y, va encore, frappe quand tu peux, va tenter ». […] Même si j’étais très très fatiguée quand même sur la fin, mais c’est bien, on a confiance en nous, j’ai confiance en moi, j’ai une super équipe, des bonnes coéquipières qui me poussent chaque jour depuis et c’est cool. J’avais faim, j’ai faim de but, je suis une attaquante, c’est mon job. » Le sélectionneur des Bleues risque de se trouver face à un problème de riche, mais il sait au moins qu’il ne manque pas de solutions en attaque.

