Les Bleues collent une manita à la Belgique avant l’Euro

France 5-0 Belgique

Buts : Gago (18e), Malard (42e, 78e, 86e), Karchaoui (60e) pour les Bleues

Dans une rencontre qui a déjà un parfum de championnat d’Europe, les Bleues n’ont pas tremblé face aux voisines belges à Valenciennes. Avec un effectif remodelé par Laurent Bonadei, faisant la part belle à celles plutôt habituées au banc, les choix du sélectionneur tricolore ont été payants puisque la France s’est imposée 5 à 0 avec à la clé un cinquième clean sheet de rang.

Les habituelles remplaçantes ont brillé

Privées de Sandy Baltimore, absente de la feuille de match pour un problème au genou, les Tricolores ont démarré tambour battant la rencontre, puisque Selma Bacha s’est offert la première situation de la rencontre en décochant la première frappe aux 30 mètres, mais c’est trop croisé pour trouver le cadre (2e). Après un premier quart d’heure animé par Melvine Malard (3e) et Marie-Antoinette Katoto (11e), c’est Kelly Gago qui est parvenue la première à trouver le chemin des filets de Lisa Lichtfus, sur une ouverture d’Oriane Jean-François pour Bacha qui est parvenue à centrer en première intention pour l’attaquante d’Everton. D’un plat du pied parfait, celle-ci est venue couper la trajectoire du ballon pour faire trembler les filets belges (1-0, 18e). Étouffées, les Red Flames ont réussi par séquence à s’approcher des cages de Constance Picaud, préférée à Pauline Peyraud-Magnin pour cette rencontre, notamment grâce à Janice Cayman (15e), puis avec Hannah Eurlings qui a bénéficié de la perte de balle d’Elisa De Almeida, mais son centre tir n’était pas suffisamment précis pour inquiéter l’arrière-garde française (40e). Particulièrement remuante depuis le début de la rencontre, Malard est venu offrir à ses coéquipières le but du break juste avant la pause, après une percée inhabituelle de Griedge Mbock, l’attaquante de Manchester United est venue placer sa frappe en pivot dans le petit filet de Lichtfus (2-0, 42e).

𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡 𝗣𝗟𝗘𝗜𝗡 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗘𝗦 🖐️🤩 Démonstration de l'Equipe de France ce soir face à la Belgique ! RDV dans une semaine face au Brésil, pour notre dernier match de prépa avant l'EURO 🔜 #FRABEL l #FiersdetreBleues pic.twitter.com/K130KOJ7sx — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) June 20, 2025

Malard puissance trois

Au retour des vestiaires, Laurent Bonadei a lancé Kadidiatou Diani et Clara Mateo, mais c’est Malard qui a une nouvelle fois pris toute la lumière. Positionnée à l’entrée de la surface belge, l’attaquante formée à l’OL a vu son tir frôler le poteau droit de Lichtfus (53e). Buteuse et donc aussi passeuse, la numéro 9 tricolore a parfaitement lancé Sakina Karchaoui qui a frappé fort du gauche dans le petit filet opposé pour s’offrir le troisième but de la rencontre et le troisième but de sa carrière internationale (3-0, 60e). Pas rassasiée pour autant, Malard a continué son festival offensif. Autrice d’un but refusé pour hors-jeu (75e), l’offensive de 24 ans est venue s’offrir un doublé d’un délicieux croisé du pied gauche après un service trois étoiles de Mateo (4-0, 78e) et même un triplé, cette fois de la tête, sur un corner parfaitement exécuté par Amel Majri (5-0, 86e). Régalade totale pour les plus de 13 000 spectateurs qui ont garni les tribunes du stade du Heinaut. Rendez-vous vendredi prochain à Grenoble pour la dernière rencontre avant l’Euro face au Brésil, bourreau des Bleues lors des Jeux olympiques.

France (4-3-3) : Picaud – Bacha (Bogaert, 77e), Mbock (Lakrar, 73e), Sombath, De Almeida – Geyoro (Majri, 64e), Jean-François, Karchaoui (Toletti, 64e) – Malard, Katoto (Mateo, 46e), Gago (Diani, 46e). Sélectionneur : Laurent Bonadei.

Belgique (3-4-3) : Lichtfus – Tysiak, Kees (Deloose, 46e), Cayman – Janssens, Eboa Missipo (Toloba, 58e), De Caigny (Detruyer, 46e), Philtjens (Wijnants, 58e) – Teulings (Mertens, 86e), Wullaert, Eurlings (Van Kerkhoven, 46e). Sélectionneuse : Elísabet Gunnarsdóttir.

