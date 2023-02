Croatie : Luka Modrić, l’honneur est sauf

Sur le papier, l’enjeu de ce Maroc-Croatie était relatif quand on pense à la montagne d’émotions qui nous attend dès ce dimanche. Mais parmi les quelques curiosités de cette rencontre, qui aura été plutôt agréable à suivre de bout en bout, il y avait sans doute les derniers pas de Luka Modrić dans un Mondial. Comme à son habitude, le métronome croate n’a pas déçu et il a surtout réussi à mener les siens vers une deuxième breloque consécutive en Coupe du monde, dans une rencontre où Mislav Oršić et Joško Gvardiol ont notamment brillé. Modrić, qui, durant sa jeunesse, a grandi et rêvé en voyant la bande à Davor Šuker terminer troisième en 1998, aura donc fait mieux que tous ses prédécesseurs dans la compétition.

La retraite internationale ? Pas pour tout de suite !

Face au Maroc, Modrić n’a certes pas délivré la prestation la plus clinquante de son Mondial, mais il est tout de même parvenu à finir sur une bonne note, pour ce qui s’apparentait à un jubilé sous la tunique des Vatreni. Finalement, après la partie, le métronome croate a balayé cette idée : « Je vais jouer avec la Croatie en Ligue des nations. Cela n’aurait pas de sens de ne pas jouer, alors que nous sommes déjà en demi-finales. Je veux en être. Après, je jouerai peut-être quelques matchs de qualification pour l’Euro 2024. Après cela, je verrai quoi faire. » Dans les livres d’histoire, il restera pour toujours écrit que les meilleurs résultats de la sélection croate en Coupe du monde sont arrivés lorsque le chevelu faisait sa loi au milieu. « C’est une médaille de bronze, mais pour nous, elle ressemble à une médaille d’or. C’était un match difficile », souriait d’ailleurs Zlatko Dalić auprès du média croate HRT après l’affrontement face aux Lions de l’Atlas. Un Mondial globalement réussi donc malgré une grosse contre-performance contre l’Argentine, à relativiser lorsqu’on repense à la copie XXL des Croates quelques jours plus tôt face au Brésil. Là encore, Modrić était de tous les instants, et ce match restera logiquement comme l’un des meilleurs de sa carrière, avec dans l’air l’idée que cette équipe était guidée par un patron à qui rien ne fait peur.

L’unanimité et les louanges

Malgré son peu d’appétence pour les caméras, Luka Modrić fait régner l’unanimité autour de son jeu, qui n’a pas perdu un poil de sa qualité malgré les années qui passent. Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a vu le stade se lever comme un seul homme lors de sa sortie contre l’Argentine, a d’ailleurs passé son mois au Qatar à récolter des louanges de tous ceux qui croisent son chemin, à commencer par son propre sélectionneur. « C’est un joueur de haut niveau et une personne exceptionnelle qui prendra sa propre décision, mais il manquera sûrement au monde entier s’il se retire de l’équipe nationale », a soufflé cette semaine Dalić, qui ne cache pas son envie de voir son leader technique accompagner cette génération jusqu’à l’Euro 2024. « C’est toujours un leader, sur le terrain et en dehors. Il a 37 ans, il est toujours conquérant, il nous transmet son énergie, il nous montre comment on a besoin de jouer et puis il joue encore de façon incroyable », complétait Lovro Majer dans les colonnes de L’Équipe, lui qui est destiné à s’imposer dans cet entrejeu croate qui commence malgré tout à se faire vieux. Pour LM10, le rêve de remporter un Mondial n’arrivera donc sans doute jamais, mais avoir mis du respect sur la Croatie est peut-être le plus beau des trophées qui lui restera en fin de carrière.