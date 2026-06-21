L’Allemagne écœure la Côte d’Ivoire au buzzer

Dans un choc intense, disputé et passionnant, l’Allemagne s’est montrée la plus réaliste et a fait plier la Côte d’Ivoire dans le temps additionnel. D’abord bousculés, les Allemands s’en sont remis à leur supersub Deniz Undav pour arracher leur ticket pour les seizièmes de finale.

Allemagne 2-1 Côte d’Ivoire

Buts : Undav (68e et 90e+4) pour la Nationalmannschaft // Kessié (30e) pour les Éléphants

Le choc était alléchant sur le papier. Après 90 minutes intenses, très intenses, dans un stade de Toronto globalement acquis à la cause allemande, le constat est semblable : ce sommet du groupe E entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire a été délicieux. Des duels âpres et disputés, de la tension, de l’intensité, des rapports de force de part et d’autre, de belles séquences de jeu, un niveau technique au-dessus de la moyenne, quelques stars éparpillées par-ci par-là et une vraie dramaturgie avec une libération en fin de match…

Ce duel a tenu toutes ses promesses et donné tort aux couche-tôt. Les Allemands se seront longtemps empalés sur la défense des Éléphants, mais ils auront su faire preuve de caractère pour arracher la victoire et la qualification en seizièmes de finale. On ne peut pas faire plus cruel comme scénario pour les hommes d’Émerse Faé. Mais c’est ça, aussi, la beauté de la Coupe du monde.

Avantage ivoire

L’entrée en lice éclatante des Allemands face à Curaçao (7-1) n’a pas vraiment livré d’enseignements sur leur véritable niveau de jeu. Alors quoi de mieux que de se jauger face à l’underdog ivoirien, tombeur de la muraille équatorienne (1-0) quelques jours plus tôt ? Dès l’entame, les deux équipes se sont rendu coup pour coup. D’un côté, l’Allemagne a déployé son pressing haut et intense pour pousser la sélection ivoirienne à la faute. De l’autre, les Éléphants n’ont pas paniqué et ont même été entreprenants en tentant de jouer sur les ailes avec leur arme fatale : Yan Diomandé.

Face à Curaçao, l’Allemagne avait profité de la pause fraîcheur pour se remettre la tête à l’endroit et écrabouiller le petit Poucet comme un vulgaire insecte. Cette fois-ci, la coupure publicitaire déguisée a eu l’effet inverse sur la Nationalmannschaft. Dès la reprise, les pachydermes passent la deuxième et, sur le premier véritable coup de reins du dragster Diomandé, ouvrent le score grâce au meilleur caissier d’Afrique Franck Kessié (30e, 1-0). Sérieusement bousculés et incapables de faire plier la défense ivoirienne, Havertz, Kimmich et consorts ont commencé à se tendre et à perdre leurs nerfs, à l’image de leur entraîneur Julian Nagelsmann.

Undav en bourreau des Éléphants

Alors oui, même si l’Allemagne reste sur deux éliminations de suite en poules (2018 et 2022), il ne faut jamais l’enterrer trop tôt. Primo, parce qu’elle compte dans ses rangs de sacrés joueurs qui détestent la lose (n’est-ce pas, Kimmich ?), et secondo, parce qu’on parle d’un quadruple champion du monde. Sauf que les Ivoiriens ne se sont pas laissés impressionner par les quatre étoiles brodées sur le maillot adverse et ont même été très proches de doubler la mise dès l’entame du second acte. Malheureusement, dans ce genre de match, il vaut mieux plier très rapidement les débats.

En apnée totale, Nagelsmann choisit de faire un triple changement après le deuxième cooling break pour faire sortir Leroy Sané, encore une fois aussi maladroit que transparent. Un coaching payant puisque c’est le supersub Deniz Undav, idéalement servi par une galette d’un autre entrant, Amiri, qui fusille Yahia Fofana à bout portant (68e, 1-1) pour faire résonner une première fois Major Tom de Peter Schilling dans l’enceinte canadienne. Plus les minutes s’égrainent, plus la rencontre se débride. Et en bon et cruel joker de luxe qu’il est, Undav a assassiné sans pitié les derniers espoirs ivoiriens dans le temps additionnel (90e+4, 2-1), après un raté kolomuaniesque de Simon Adingra quelques minutes plus tôt.

Ce samedi soir, la Côte d’Ivoire a regardé l’Allemagne dans les yeux. Mais elle pourra longtemps ressasser ses occasions loupées de l’entame du second acte, avant de retenter d’aller chercher sa première qualification pour un second tour face à Curaçao. Tabassée à coups de marteau, la Nationalmannschaft s’est vraiment fait peur et devra assurément élever le curseur si elle veut retrouver son trône. En tout cas, ce succès ne suffira pas à pleinement rassurer les observateurs outre-Rhin.

Allemagne (4-2-3-1) : Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, 46e), Brown – Nmecha, Pavlović (Amiri, 60e) – Sané (Leweling, 60e), Musiala (Undav, 60e), Wirtz – Havertz (Goretzka, 85e). Sélectionneur : Julian Nagelsmann.

Côte d’Ivoire (4-3-3) : Y. Fofana – Singo (G. Doué, 82e), Kossounou, Agbadou, Konan – Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75e), Inao Oulaï – A. Diallo (Adingra, 75e), Bonny (Guessand, 75e), Diomandé (N. Pépé, 85e). Sélectionneur : Émerse Faé.

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