- Mondial 2026
- Gr. E
- Allemagne-Côte d'Ivoire
En direct : Allemagne-Côte d'Ivoire (0-0)
Par Julien Duez
Schönen guten Abend meine Damen und Herren und herzlich Akwaba ici à Toronto pour ce très très très sexy Allemagne-Côte d'Ivoire.
Les Eléphants sont prêts à barrir une deuxième fois d'affilée et en face, Deniz Undav est en mission pour devenir le meilleur buteur de cette Coupe du monde.
Attrapez-vous une grande bière, une Helles ou une Drogba, ça va jouer ballon là.
Allemagne
Côte d'Ivoire
Par Julien Duez