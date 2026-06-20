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En direct : Allemagne-Côte d'Ivoire (0-0)

Par Julien Duez
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À jouer

Schönen guten Abend meine Damen und Herren und herzlich Akwaba ici à Toronto pour ce très très très sexy Allemagne-Côte d'Ivoire.

Les Eléphants sont prêts à barrir une deuxième fois d'affilée et en face, Deniz Undav est en mission pour devenir le meilleur buteur de cette Coupe du monde.

Attrapez-vous une grande bière, une Helles ou une Drogba, ça va jouer ballon là.

Par Julien Duez

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