Ce qu'il faut retenir de la 37e journée de Ligue 1

Le multiplex de cette 37e journée a offert son lot de certitudes : le PSG champion de France, Lens en Ligue des champions et Strasbourg sauvé. Mais il a aussi laissé du suspense, pour la dernière marche du championnat : Auxerre et Nantes se battront encore pour leur peau pendant que Lille, Rennes ou Monaco voire Lyon rêvent d'Europe.

Le PSG est champion de France !

Si vous avez passé votre soirée à regarder le multiplex et à vibrer devant la lutte pour le maintien, vous avez eu raison tant le leader du championnat n’a pas donné l’impression de vouloir forcer son talent sur la pelouse de la Meinau. Pourtant, les faits sont là : en décrochant l’ultime point qui lui manquait face à Strasbourg (1-1), le Paris Saint-Germain est devenu officiellement champion de France. Comme un symbole, c’est le décrié et sans doute bientôt partant Lionel Messi qui a offert le but du titre au club de la capitale. Au coup de sifflet final, Christophe Galtier a serré les poings et poussé un petit ouf de soulagement malgré le peu de suspense depuis plusieurs semaines. Même s’il faut savourer tous les titres ou ne rien banaliser, le PSG a sans doute déjà la tête à son été et à tous les chantiers qui l’attendent.

L’hymne de la Ligue des champions retentira à Bollaert

Ils ont longtemps attendu avant d’en parler ouvertement, même s’ils ne pouvaient plus vraiment se cacher depuis quelques semaines. C’est désormais officiel, le RC Lens jouera la Ligue des champions la saison prochaine. La fête a été totale à Bollaert ce samedi, puisque les Sang et Or ont facilement disposé d’une équipe d’Ajaccio qui n’a servi que de punching-ball (3-0). Cerise sur le gâteau d’une soirée historique, Loïs Openda a claqué son vingtième pion de la saison et égalé Roger Boli (seul Lensois à atteindre cette barre lors des trente dernières années, sur un exercice complet). Le Belge aura désormais l’opportunité de faire encore mieux lors du dernier match à Auxerre, qui comptera pour du beurre pour les gars d’Haise. Lens n’aura donc perdu que contre Nice cette saison à domicile, et condamne au passage Marseille à finir à la troisième place en jouant les barrages cet été.

Toujours pas de quatrième club en Ligue 2

C’était l’un des gros enjeux de la soirée : il aurait pu se passer mille et une choses dans la lutte pour le maintien, mais personne n’est forcément plus avancé. Si, un enseignement et pas des moindres pour l’Alsace : Strasbourg a officiellement validé son maintien, grâce à son point arraché contre Paris (1-1). Ce sera donc une bataille entre l’AJ Auxerre et le FC Nantes, lors de l’ultime journée de Ligue 1. Les hommes de Pélissier auraient pu tuer le suspense au Stadium, mais ont dû se contenter d’un match nul après avoir longtemps insisté face à Toulouse (1-1) pendant que Nantes s’est écroulé à Lille après avoir mené (2-1). Le topo est le suivant : l’AJA a besoin de faire aussi bien que Nantes pour rester dans l’élite, Nantes a absolument besoin d’une victoire face à Angers et d’un nul ou d’une défaite de l’AJA contre Lens. Le décor est planté.

La lutte pour l’Europe s’annonce dingue

Ce Rennes-Monaco valait cher, et il a tenu toutes ses promesses. Les gars de Genesio ont pris le meilleur sur ceux de Clement (2-0), et fait une sublime opération en leur volant la cinquième place tout en leur laissant la sixième. Pendant ce temps-là, Lille remerciait Jonathan David, auteur d’un doublé contre Nantes qui permet aux Dogues d’être quatrièmes. Lyon a fait le spectacle face à Reims (3-0), et se donne le droit de rêver de l’impossible. La dernière journée de championnat s’annonce donc passionnante : Lille est le mieux placé pour aller en C3, mais peut encore tout perdre en cas de défaite à Troyes et de victoires simultanées du duo Rennes-Monaco. Rennes doit faire mieux que Lille pour aller en C3, et devra sinon se contenter de C4 s’il fait mieux que Monaco. Les Monégasques doivent, eux, croire en un faux pas lillois ou rennais pour accrocher l’Europe. Enfin, cela semble mathématiquement très compliqué pour Lyon… Mais sait-on jamais : les Gones devront s’imposer à Nice par un large score, espérer que Monaco perde à Toulouse et que Rennes s’incline lourdement à Brest. Vous avez suivi ?

Lacazette peut encore dépasser Mbappé au classement des buteurs

Une touche plus légère, pour conclure. Totalement en feu ces derniers temps (treize buts sur les douze derniers matchs), Alexandre Lacazette a inscrit son 27e pion de la saison face à Reims et est revenu à une petite longueur seulement de Kylian Mbappé (qui, lui, est resté muet à Strasbourg). Il y aura donc des comptes à régler, lors de la dernière journée, pour décrocher cette fameuse distinction honorifique. Jonathan David devrait compléter le podium avec ses 24 buts même s’il devra garder un œil sur Loïs Openda, Folarin Balogun et Habib Diallo (tous auteurs de vingt réalisations, cette saison). La Ligue des talents, oui, mais la Ligue des buteurs avant tout.

