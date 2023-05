Lille se rapproche de la C3 en dominant Nantes, pas encore relégué

Lille OSC 2-1 FC Nantes

Buts : David pour les Nordistes (51e SP et 88e SP) // Merlin (17e) pour les Jaune et Vert

Lille est, provisoirement, qualifiée en Ligue Europa !

Lille est clairement un grand gagnant de cette avant-dernière journée, grâce à sa victoire dans la douleur. Une équipe de Lille trop peu inspirée en première mi-temps qui, face au bloc bas proposé par les visiteurs, ne trouve pas le cadre. En face, Nantes joue tous les contres à fond et met fin à un premier quart d’heure d’observation en ouvrant le score grâce à Quentin Merlin : sur un long ballon de Samuel Moutoussamy, celui qui est replacé au poste de milieu gauche sur cette rencontre profite d’une erreur technique d’Alexsandro Ribeiro pour aller défier et tromper Lucas Chevalier (0-1, 17e). Le buteur se croit de nouveau décisif avant la pause lorsque son centre est réceptionné par Ignatius Ganago, qui voit sa reprise détournée par un superbe arrêt réflexe du portier lillois.

La deuxième mi-temps des Dogues est lancée tambour battant par Adam Ounas, entré à la reprise de la partie et qui obtient un penalty transformé par Jonathan David (1-1, 51e). Le LOSC pousse alors, et profite d’une sortie mal maîtrisée d’Alban Lafont sur un corner pour gagner un nouveau péno. Et si le portier nantais pense dans un premier temps sauver les siens, il est sanctionné pour avoir eu ses deux pieds décollés de la ligne de sa cage : sur sa seconde tentative, Jonathan David remporte cette fois-ci son duel et offre la victoire à son équipe (2-1, 88e). Avec ces trois points, Lille passe devant Monaco au classement et pointe à la quatrième place du classement. De son côté, Nantes reste dix-septième… mais est toujours en vie.

Rien n’est encore joué, pour la C3 comme pour le maintien.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Weah (Gudmundsson, 74e), Ribeiro, Fonte, Diakité – André, Baleba (Martin, 89e) – Bamba, Cabella (Yoro, 90e) , David – Bayo (Ounas, 46e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Nantes (4-2-3-1) : Lafont – Traoré, Castelletto, Girotto, Victor – Moutoussamy (Appuah, 90e), Chirivella (Sissoko, 62e) – Merlin (Simon, 74e), Blas, Coco (Mollet, 74e) – Ganago (Mohamed, 61e). Entraîneur : Pierre Aristouy.

