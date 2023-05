Rennes règne sur Monaco et repasse dans le top 5

Stade rennais 2-0 AS Monaco

Buts : Majer (52e) et Gouiri (73e) pour les Rouge et Noir

Tout était réuni pour passer une belle journée à Rennes, entre la météo estivale, idéale pour jouer au football, un stade plein comme un œuf et la présence du légendaire duo Olivier Monterrubio-Alexander Frei, revenus dans leur ancienne maison le temps d’un soir pour donner le coup d’envoi de la rencontre décisive face à Monaco. La nostalgie du passé a laissé place à la joie du présent, en Bretagne, où le Stade rennais a pris le dessus sur l’ASM (2-0), battue sur le terrain et dépassée au classement par son adversaire du jour. Un pas vers l’Europe pour les Rouge et Noir, même si tout se jouera le week-end prochain.

Rennes met la pression

Après le grand tifo déployé par les ultras rennais et l’ovation pour les deux anciens de retour dans leur jardin, les regards se sont tournés vers le terrain, où les Bretons ont accumulé les regrets en première période. Si Monaco a réalisé une bonne entame, le club de la Principauté a laissé le contrôle de la partie et les situations dangereuses aux locaux. Il a fallu qu’Alexander Nübel soit solide pour remporter son face-à-face avec Karl Toko Ekambi, signalé hors jeu dans la foulée, alors que Benjamin Bourigeaud et Lovro Majer ont signé des frappes trop molles pour inquiéter le portier allemand. Celui-ci n’a pas non plus été aidé par sa défense : Ismail Jakobs a offert une occasion en or à Jérémy Doku, mais Amine Gouiri a glissé sur le service de son copain belge, puis Ruben Aguilar, replacé axial droit dans le trio monégasque en charnière, a été tout proche de tromper son propre gardien d’une remise de la tête en retrait. Et dans l’autre camp ? Peu de choses à se mettre sous la dent, si ce n’est un pétard de Mohamed Camara repoussé par Arthur Theate et un coup de casque non cadré d’Axel Disasi. Une simple éclaircie pour les garçons de la Principauté, qui ont encore dû compter sur Nübel pour empêcher Majer, sur son 31 ce samedi soir, de mettre Rennes devant d’un tir puissant après un joli numéro de soliste. Des regrets, encore et toujours.

Majer en chef d’orchestre

Du rythme sur la pelouse et du spectacle en tribunes, où le début du second acte s’est accompagné d’un nouveau concert de fumigènes côté rennais et un tifo pour célébrer… le prince Rainier III, qui aurait fêté ses 100 ans dans quelques jours, dans le parcage monégasque. De la vie de tous les côtés et enfin le bonheur pour Rennes, quand Bourigeaud a servi Majer, dont la reprise topée a surpris Nübel et fait exploser le Roazhon Park (1-0, 52e). D’une logique implacable, tant Monaco a subi et n’a surtout jamais trouvé la recette pour revenir dans le coup, même après les entrées de Breel Embolo, de Kevin Volland et d’Eliot Matazo à l’heure de jeu. Sous l’eau, l’ASM a encore remercié Nübel, auteur d’un arrêt réflexe d’une main ferme sur une praline de Majer, puis a coulé en encaissant le deuxième but de la soirée. À l’énergie, Bourigeaud est allé récupérer le ballon côté gauche pour le mettre dans la surface pour Gouiri, qui a envoyé une frappe dantesque dans la lucarne de près (2-0, 73e). Une délivrance célébrée par toute l’équipe rennaise, pas loin de tripler la mise par Toko Ekambi, bien repris par Guillermo Maripán, qui a vu Embolo chauffer les gants de Steve Mandanda. La fin du suspense, ce qui a permis au public breton d’offrir une standing ovation au capitaine Hamari Traoré, en fin de contrat cet été, et une autre à Mandanda, sorti sur blessure, qui, lui, devrait rempiler pour une saison supplémentaire en Bretagne. À Monaco, rien ne va plus, même s’il reste un espoir de remporter le duel à distance dans une semaine. La soirée, elle, s’est terminée par un feu d’artifice et un public comblé.

Rennes (4-3-3) : Mandanda (Alemdar, 90e) – Traoré (Assignon, 84e), Omari, Theate, Belocian (Meling, 86e) – Santamaria, Bourigeaud, Majer (Ugochukwu, 87e) – Doku, Toko Ekambi (Kalimuendo, 84e), Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.

Monaco (3-4-3) : Nübel – Disasi, Maripán, Aguilar (Caio Henrique, 80e) – Vanderson, Fofana, Camara (Matazo, 63e), Jakobs – Ben Seghir (Volland, 63e), Ben Yedder (Embolo, 63e), Golovin (Diatta, 72e). Entraîneur : Philippe Clement.

