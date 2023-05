Bernardo Silva, le tour d'honneur

Très discret au match aller, Bernardo Silva a totalement changé de visage sur cette deuxième manche en devenant l’artificier majeur d’un Manchester City inarrêtable. Pas assuré de poursuivre son aventure sous les ordres de Pep Guardiola l’an prochain, le Portugais de 28 ans s’est offert un doublé et la meilleure promo possible aux yeux de l’Europe.

C’était presque une anomalie de l’avoir vu terminer son match sans être remplacé la semaine passée au Santiago Bernabéu, mais il avait pu compter sur la paresse de Pep Guardiola, qui était resté les bras croisés. Totalement pris dans la tenaille des Merengues, Bernardo Silva n’avait jamais vraiment pu peser dans une rencontre où seul Kevin De Bruyne avait allumé une mèche. Ce fut un tout autre Manchester City ce mercredi soir (4-0), et par conséquent, un tout autre environnement dans lequel le Portugais a cette fois pu montrer l’étendue de son talent. La première période des Citizens restera sans doute dans l’histoire tant ils ont marché sur une équipe de Madrid déboussolée et à court de solutions. Et dans cette partition, Silva en a profité pour s’offrir un doublé dans ce qui pourrait bien rester comme l’un de ses meilleurs matchs sous la tunique des Skyblues depuis son arrivée en 2017. Avant un départ cet été ?

Pied ou tête, même résultat

Le Portugais ne manque pas de courtisans pour le prochain mercato, c’est une certitude, mais avant de s’en aller éventuellement vers d’autres cieux, il lui reste une ultime page à écrire avec Manchester City : décrocher la C1 que tout le peuple mancunien attend depuis le rachat du club en 2008. Impossible, donc, de passer au travers d’un rendez-vous tel qu’une demi-finale retour de Ligue des champions à domicile. On pouvait s’attendre à ce que les gars de Guardiola prennent les commandes du ballon, mais peut-être pas à ce qu’ils étouffent autant les Madrilènes d’entrée de jeu. Dans la nasse qu’ils ont déployée autour de leurs invités, Bernardo Silva a régné à tous les instants. D’abord mis sur orbite par un De Bruyne sans position fixe toute la soirée, l’ancien Monégasque a libéré d’une jolie frappe du gauche son équipe, qui s’était jusque-là heurtée à un Courtois des grands soirs, mais délaissé par sa défense. Il a ensuite profité, un quart d’heure plus tard, de défenseurs adverses presque tous focalisés sur İlkay Gündoğan pour doubler la mise d’une tête déposée pile au bon endroit.

Que ce soit du pied ou du crâne, tout a fonctionné pour Silva, qui a logiquement été désigné homme du match après avoir fait passer une sale nuit à son vis-à-vis Eduardo Camavinga. « C’est une soirée magnifique pour nous. On savait que ce serait difficile de battre cette équipe de Madrid, donc 4-0 à domicile, c’est superbe. C’est un sentiment incroyable d’être en finale encore une fois, et on espère qu’on y arrivera cette fois-ci, a déclaré le MVP. Ma performance à l’aller n’était pas celle que j’espérais, et j’ai essayé de compenser ce soir, car je ne me sentais pas bien après le premier match. Je me devais de faire mieux pour mes coéquipiers et les supporters, et c’est ce que j’ai fait. Je suis petit, oui, mais je suis bon de la tête ! »

Bientôt de retour en France ?

Ce n’est plus un secret pour personne depuis quelques jours maintenant : alors que la saison est encore loin d’être finie pour son club, Bernardo Silva aurait déjà manifesté son envie de s’en aller de Manchester City. Le PSG aurait d’ailleurs fait sa priorité du milieu offensif, qui a préféré détourner l’attention après sa prestation face à Madrid : « Le programme, c’est de bien terminer la saison, gagner la Premier League, gagner contre United en finale de FA Cup, et ensuite l’Inter. Après, cet été, on verra ce qu’il va se passer. »

En fin de contrat en 2025, le Portugais de 28 ans n’aurait pas exclu la possibilité de revenir dans l’Hexagone, lui qui a pris la défense du championnat de France dans les colonnes de France Football il y a quelques jours : « La Ligue 1 est un championnat compétitif. Bien sûr que le PSG, avec l’argent et les joueurs qu’il a, va gagner beaucoup plus que les autres. Mais tu regardes Lyon, Monaco, Lille, Nice, Marseille, ce sont de bonnes équipes, avec plein de jeunes très bons. Je trouve d’ailleurs que c’était plus difficile de jouer en France qu’en Angleterre. C’est plus physique. » Rien de sûr concernant son avenir, mais une certitude : il va beaucoup manquer à Pep Guardiola, qui l’a déjà utilisé à six postes cette saison et encensé à de nombreuses reprises. « C’est un joueur clé, très important sur et en dehors du terrain. Un garçon avec qui vous pouvez parler, vous apprenez toujours de son humanité, de sa vision du club. C’est un joueur incroyable contre les meilleures équipes, incroyablement fiable. Dans les matchs décisifs, il est toujours là », disait l’Espagnol en janvier dernier. Et c’est donc le Real Madrid qui en a fait les frais.

