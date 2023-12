Angers champion d’automne, Auxerre glace Laval

Angers a fait le nécessaire pour dominer Guingamp, ce mardi soir (1-0) et ainsi boucler la phase aller en tête du classement de la Ligue 2. Le SCO devance Auxerre, qui s'est imposé à Laval dans un choc de haut de tableau (1-3). Saint-Étienne et Bordeaux l'ont également emporté.

En l’espace de six mois, on peut donc troquer le bonnet d’âne de la Ligue 1 contre les lauriers de la Ligue 2. Relégué l’été dernier à l’issue d’une saison cauchemardesque, Angers semble bien parti pour ne pas s’éterniser dans l’antichambre de l’élite. Il est évidemment trop tôt pour s’enflammer, mais le SCO a le mérite de conclure la phase aller à la première place du classement. Ce statut honorifique de champion d’automne a été acquis ce mardi soir, au sortir d’une victoire étriquée devant Guingamp (1-0). Les Angevins s’en sont une nouvelle fois remis à Loïs Diony, auteur de son dixième but de l’exercice en championnat, pour rafler la mise. Juste derrière le club de l’Anjou, on retrouve un autre relégué, en l’occurrence Auxerre. L’AJA était pourtant mal embarquée dans son choc du haut de tableau face à Laval, qui avait ouvert le score juste avant la demi-heure de jeu. Les Bourguignons ont cependant inversé la tendance et décroché un joli succès (1-3), repoussant par la même occasion leurs rivaux du soir à quatre unités.

⚽️ #Ligue2BKT 🤯 Quel numéro de Gauthier Hein !! 😍 Sur une magnifique action auxerroise, le milieu de terrain régale avec une petite roulette dans la surface avant de marquer le but du 3-1 !#LAVALAJA pic.twitter.com/xLACuZsVVS — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 19, 2023

Longtemps leaders en cette première partie de saison, les Mayennais paient leur baisse de régime en reculant au quatrième rang. Car dans le même temps, Grenoble a imposé sa loi à Concarneau (0-3) et s’est octroyé le droit de passer les fêtes sur le podium. À mi-parcours, Saint-Étienne (8e) pointe déjà à dix longueurs du duo de tête et, forcément, ça fait beaucoup. Les Verts ont toutefois eu le mérite de terminer 2023 avec le sourire. Au ralenti depuis fin octobre en championnat (cinq défaites, un nul), les joueurs maintenant entraînés par Olivier Dall’Oglio ont pris le meilleur sur Bastia (3-2) grâce notamment à un inattendu doublé de Dylan Chambost. Pau, de son côté, s’est arraché pour ne pas chuter contre Troyes (1-1). Les Béarnais conservent leur strapontin dans le Top 5, juste devant l’AC Ajaccio, vainqueur de Valenciennes (2-1).

Bordeaux sort de la zone rouge

De l’autre côté du classement, le principal enseignement de la soirée concerne Bordeaux. Le club au scapulaire était premier relégable avant le coup d’envoi de la 19e journée. Il ne l’est plus, désormais, et il le doit au succès obtenu chez des Dunkerquois très mal en point (0-2). Les Girondins laissent leur place dans la zone rouge à Annecy, dominé sur son terrain par Rodez (1-2). Mené à deux reprises, QRM est à chaque fois revenu à hauteur du Paris FC, décrochant à l’orgueil un point qui pourrait compter dans la lutte pour le maintien (2-2). Enfin, Amiens et Caen se sont quittés sur un nul dont on ne retiendra pas grand-chose, pour ne pas dire absolument rien (0-0). Vite, il est temps de partir en vacances !

Angers 1-0 Guingamp

But : Diony (24e)

Laval 1-3 Auxerre

Buts : Cherni (28e) pour les Tango // Onaiwu (32e), Sinayoko (59e) et Hein (69e) pour l’AJA

Saint-Étienne 3-2 Bastia

Buts : Chambost (6e, 9e) et Cafaro (63e) pour l’ASSE // Alfarela (71e SP) et Keita (76e) pour le Sporting

Concarneau 0-3 Grenoble

Buts : Ba (37e, 85e) et Joseph (46e)

Pau 1-1 Troyes

Buts : Sylla (88e) pour les Béarnais // Saïd (56e) pour l’ESTAC

Dunkerque 0-2 Bordeaux

Buts : Vipotnik (4e) et Elis (70e)

AC Ajaccio 2-1 Valenciennes

Buts : Touré (8e) et Touzghar (43e) pour l’ACA // Haouari (31e) pour le VAFC

Amiens 0-0 Caen

Annecy 1-2 Rodez

Buts : Larose (55e) pour le FCA // Hountondji (8e) et Rajot (66e) pour le RAF

Paris FC 2-2 QRM

Buts : Koré (19e) et Diaby-Fadiga (47e) pour le PFC // Soumano (25e) et Camara (67e) pour les Normands

