Arsenal joue avec le feu contre Burnley

Arsenal (4-3-3) : Leno - Maitland-Niles, Papastathopoulos, Monreal (Lichtsteiner, 36e), Kolašinac - Guendouzi, Elneny (Torreira, 59e), Xhaka - Özil, Lacazette (Iwobi, 78e), Aubameyang. Entraîneur : Unai Emery.



Burnley (5-3-2) : Hart - Bardsley (Lowton, 83e), Long, Tarkowski, Mee, Taylor - Westwood, Cork, Hendrick - Barnes (Vokes, 77e), Wood (Vydra, 77e). Entraîneur : Sean Dyche.

Bien que menant durant toute la partie, Arsenal s'est fait peur face aux rugueux joueurs de Burnley . Mais lesont fini par faire valoir leur rang grâce à leur efficacité, au bout d'un match âpre, en témoigne la partie de lutte gréco-romaine entre Sokratis et Ashley Barnes En première mi-temps, les hommes d' Unai Emery pensaient pourtant avoir fait le plus dur face à un bloc compact, en ouvrant le score dès le premier quart d'heure. Un amour de passe d'Özil – de retour de blessure – et une remise de Kolašinac permettaient à Aubameyang de faire le job. Derrière, plus grand-chose à se mettre sous la dent, mais cela suffisait pour rentrer au vestiaire pour la première fois de la saison en menant au score.Le Gabonais donnait un peu plus d'air à ses coéquipiers, convertissant un contre mené par Kolašinac et Lacazette (2-0, 48), sans que Burnley n'abdique. Et c'est Barnes, après une nouvelle baston dans la surface sur coup de pied arrêté, qui a gardé sous pression l'Emirates. Jusqu'à la libération signée Iwobi, après une percée d'Özil.Avec cette victoire, Arsenal met sous pression Chelsea , quatrième, alors que Burnley reste relégable, malgré une nouvelle prestation encourageante.