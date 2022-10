Arsenal en patron contre Tottenham

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - White (Tomiyasu, 89e), Saliba, Gabriel, Zinchenko (Tierney, 73e) - Partey (Lokonga, 73e), Xhaka - Saka, Ødegaard (Vieira, 79e), Martinelli - G. Jesus (Nketiah, 79e). Entraîneur : Mikel Arteta.



Tottenham (3-4-2-1) : Lloris - Romero, Dier, Lenglet (Sánchez, 71e) - Emerson, Højbjerg (Skipp, 75e), Bentancur, Perišić (Bissouma, 71e) - Richarlison (Sessegnon, 71e), Son (Doherty, 71e) - Kane. Entraîneur : Antonio Conte.

Le nord de Londres est de nouveau rouge.Dominateurs de bout en bout, lesont fait la loi dans le derby face à une formation de Tottenham en souffrance. Le gang de Mikel Arteta renforce sa première place de Premier League.La trêve internationale n'a donc pas ralenti l'exceptionnelle dynamique d'Arsenal, qui démarre pied au plancher et voit rapidement Martinelli trouver l'extérieur du poteau (3). Si Richarlison sollicite Ramsdale de près sur coup-franc (13), ce sont bien lesqui ont le contrôle des opérations et acculent leurs visiteurs. Xhaka s'essaie à une première frappe de loin (17), mais c'est son compère Partey qui troue la lucarne de Lloris d'un magnifique pétard. Inoffensif dans le jeu jusqu'alors, Tottenham se projette enfin, obtient un penalty pour une faute de Gabriel sur Richarlison, et égalise par Kane. Les hommes de Conte s'offrent un – court – temps fort que Jesus n'est pas loin de calmer d'un magnifique numéro, avant de buter sur Lloris (43e).Ce 192derby du nord de Londres choisit finalement son camp après la pause. Sur une frappe de Saka, Lloris et Romero se trouent, laissant Jesus redonner l'avantage aux siens. La domination d'Arsenal reprend, Jesus ne cadre pas sa tête (53), et Emerson décide de se venger de toutes ses misères de l'après-midi en martyrisant le talon de Martinelli. Verdict : retour prématuré aux vestiaires et fin des espoirs de Tottenham (62). Après s'être inflitré dans la surface, Xhaka vient enfoncer le clou à ras de terre, avant que l'Emirates Stadium ne se régale de voir ses protégés gérer leur avance pour infliger à Tottenham sa première défaite de la saison en Premier League.Rendez-vous demain légèrement plus au nord pour savoir si Manchester se parera également de rouge ou si elle préfèrera le bleu ciel.