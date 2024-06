La vente du Seattle Reign par le groupe Eagle est officielle

Un bon point pour la DNCG, un mauvais pour les transferts d’Amandine Henry et d’Eugénie Le Sommer.

Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique lyonnais, a annoncé « la réalisation de la cession de l’intégralité de sa participation » dans la franchise Seattle Reign FC – équipe de National Women’s Soccer League –, soit 97% du capital social du club. Un accord a été conclu avec « un groupe comprenant les Seattle Sounders et la société d’investissement mondiale Carlyle ». Annoncée en mars, cette transaction a été validée par la MLS et la NWSL, et va rapporter 58 millions de dollars (un peu plus de 54 millions d’euros) au groupe, qui opère en ce moment un « recentrage sur le football masculin ».

Avant de retrouver son nom de Seattle Reign FC en début d’année, cette formation de l’élite du foot nord-américain féminin avait été rebaptisée OL Reign en décembre 2019 lors de son achat pour moins de 4 millions d’euros, et avait permis à des joueuses françaises comme Sarah Bouhaddi, Amandine Henry ou Eugénie Le Sommer d’évoluer aux États-Unis. Megan Rapinoe y a également terminé sa carrière. Le groupe Eagle a par ailleurs annoncé la semaine dernière la vente de sa LDLC Arena à la holding de Jean-Michel Aulas.

John Textor va pouvoir s’acheter une belle montre. Ou prolonger Rayan Cherki.