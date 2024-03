Lyon officialise la vente de sa franchise OL Reign

C’est la DNCG qui va être contente.

Si l’OL est bien relancé sportivement, en témoigne sa victoire à Toulouse vendredi (2-3), le club rhodanien semble également bénéficier d’un meilleur contexte financier qu’il y a quelques mois. Après un mercato hivernal conséquent, le plus onéreux d’Europe, les Gones ont officialisé ce lundi matin la vente d’OL Reign, la franchise féminine qui prenait part au championnat américain (NWSL). « OL Groupe annonce la signature d’un accord avec un groupe comprenant les Seattle Sounders et la société d’investissement mondiale Carlyle pour la vente du Seattle Reign FC (anciennement OL Reign) », peut-on lire dans le communiqué du club.

Cette vente, dans les tuyaux depuis un bon moment, va permettre à la formation rhodanienne d’empocher un peu plus de 50 millions d’euros : « Le prix de vente est de 58 millions de dollars (environ 53,6 millions d’euros, à ce jour) pour 100% des parts. » « Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe, notamment le recentrage sur le football masculin annoncé le 25 octobre dernier », poursuit le club de John Textor. Il ne reste plus qu’à obtenir « l’approbation du conseil d’administration de la NWSL et de la MLS » pour valider définitivement la transaction.

Make OL great again.

Cherki : « Je devais prouver que je méritais »