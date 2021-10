Arsenal arrache le nul contre Crystal Palace

Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Partey (Martinelli, 81e), Smith-Rowe - Saka (Lokonga, 46e), Ødegaard (Lacazette, 67e), Pepe - Aubameyang. Entraîneur : Mikel Arteta.



Crystal Palace (4-4-2) : Guaita - Ward, Andersen, Guehi, Mitchell - McArthur, Milivojević (Kouyaté, 67e), Gallagher, Ayew (Olise, 71e) - Edouard (Tomkins, 82e), Benteke. Entraîneur : Patrick Vieira.

Avec les, c'est la prise de bec assurée.Arsenal n'a plus battu Crystal Palace à l'Emirates depuis janvier 2018, et lesleur ont encore une fois volé dans les plumes en clôture de la huitième journée de Premier League. Lesont pris le meilleur départ possible grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, opportuniste au deuxième poteau après un petit numéro de Nicolas Pépé (8). Seulement, Palace s'est progressivement rebellé, et Arsenal a reculé.Christian Benteke (28) et Odsonne Edouard (35) ont agité la menace d'une égalisation, qui s'est rapprochée avec une reprise de volée de Conor Gallagher repoussée par Aaron Ramsdale (45+4). C'est donc en toute logique que Benteke a égalisé (50), puis qu'Edouard a donné l'avantage aux visiteurs au bout d'un contre éclair (73). Frustrés par la barre (87), lesont sauvé les meubles in extremis sur une partie de billard conclue par Alexandre Lacazette (90+5). Arsenal pointe néanmoins à une triste douzième place, deux rangs devant son adversaire du soir. Mikel Arteta n’aurait « pas été capable de jouer » dans ce championnat , on va encore se demander s'il est capable d'y entraîner.