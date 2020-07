Kalimuendo, c'est quali

Buteur lors du premier match de reprise du Paris Saint-Germain face au Havre (9-0) et auteur d’une performance intéressante contre Waasland-Beveren (7-0), Arnaud Kalimuendo (18 ans) a confirmé qu’il était prêt pour le haut niveau. Après avoir franchi toutes les étapes précédentes avec brio et avec le sourire.

« Pour son âge il est assez pluriel dans la mesure où il est capable aussi bien de participer au jeu de l’attaque que de terminer les actions. »

« Il est assez intelligent pour avancer étape par étape. À lui de dessiner son projet sportif. »

Par Tom Binet et Steven Oliveira

Existe-t-il plus grosse humiliation pour un joueur de football que d’être remplacé par son coach 30 minutes après son entrée en jeu ? Pas sûr. Pourtant, lorsque cette mésaventure est arrivée au jeune attaquant du Paris Saint-Germain Arnaud Kalimuendo, lors de la large victoire du Paris Saint-Germain au stade Océane face au Havre (9-0) , ce dernier a arboré un grand sourire au moment de céder sa place à Kays Ruiz et de checker ses désormais coéquipiers à plein temps Mbappé et Icardi bien calés sur le banc. Il faut dire que le natif de Suresnes a réussi son après-midi en coupant un centre de Pablo Sarabia pour inscrire son premier but avec les pros. Avant de renvoyer l’ascenseur à l’Espagnol quelques minutes plus tard. Une étape de plus dans la progression du buteur de 18 ans qui a tendance à toutes les brûler depuis son arrivée au club à 11 ans.C’est au FC Saint-Cloud que le petit Arnaud Kalimuendo tape dans un ballon de foot pour la première fois. C’est aussi là-bas qu’il commence à se faire une réputation dans la région parisienne. Éducateur du jeune prodige, Michel Masson a alors décidé de prendre en main son joyau :(Athletic Club de Boulogne-Billancourt)Au PSG, Arnaud Kalimuendo n’a pas attendu longtemps pour se faire un nom au sein de cette fameuse génération dorée 2002.(Kouassi)(Aouchiche)(Ruiz), rejoue aujourd'hui Laurent Huard qui a eu sous ses ordres Kalimuendo en U16 et U17.Désormais adjoint de Claude Puel à l’AS Saint-Étienne, Laurent Huard n’a pas oublié cet attaquant qui, à l’image de son idole Ronaldo (le vrai), ne tremble pas face au but :Même son de cloche chez son sélectionneur en équipe de France U17 et U18 Jean-Claude Giuntini :Parler d'Arnaud Kalimuendo à ceux qui l’ont côtoyé revient finalement à entendre toujours le même discours. Celui d’un joueur intraitable face au but. Mais surtout celui d’un jeune bien éduqué qui a toujours le sourire., confie Jean-Claude Giuntini.Une comparaison avec son grand frère Presnel Kimpembe que valide son ancien coéquipier chez les U19 du PSG Will-Césaire Matimbou :Jeune homme modèle, Arnaud Kalimuendo servait même d’exemple à Laurent Huard :Alors lorsque son attitude dépasse de la case gendre idéal – comme lors du match de Youth League du 26 novembre 2019 où Arnaud Kalimuendo chambre légèrement le Real Madrid après son triplé qui permet au PSG de mener 3-1 à l’heure de jeu –, Laurent Huard n’hésite pas à le remettre sur le droit chemin :"Pas toi"Arnaud Kalimuendo n’a pas attendu de fouler la pelouse du stade Alfredo Di Stéfano pour planter des pions en Youth League. C’est d’ailleurs lors de la saison précédente (2018-2019) que le jeune attaquant a explosé sous les ordres de Thiago Motta. Titulaire en pointe des U19 à seulement 16 ans, responsabilisé, Kalimuendo démontre tout son potentiel avec notamment 5 pions en Youth League, dont 3 contre Liverpool. Si la saison n'est pas couronnée de succès et voit le départ de Motta un an à peine après sa nomination, l'histoire, elle, est bien en marche pour celui qui aime regarder la NBA et du tennis à la télé.Passé professionnel en juillet 2019, Kalimuendo est appelé pour la première fois dans le groupe par Thomas Tuchel en septembre 2019 en vue d'un déplacement à Lyon pour pallier les absences de Kylian Mbappé et Edinson Cavani. Mais c’est finalement un mois plus tard qu’il se révèle aux yeux de tous lors de la Coupe du monde U17. Aux côtés notamment de ses coéquipiers du PSG Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche et Timothée Pembélé, Kalimuendo plante dès le premier match contre la Corée du Sud et devient alors l'une des principales gâchettes de Bleuets séduisants., estime Jean-Claude Giuntini.Et ce, même si c’est depuis le banc qu’il a assisté à la démonstration de la France contre l’Espagne en quarts (6-1). Giuntini encore :Qu'importe, le Parisien se venge quelques jours plus tard d'un triplé face aux Pays-Bas synonyme de troisième place pour l'équipe et d'un statut de plus en plus affirmé.Quelques mois plus tard, le tout récent titulaire d'un bac ES est désormais intégré au sein de l'effectif professionnel. Et la question se pose forcément : a-t-il les épaules pour entrer dans la rotation de Thomas Tuchel en pointe ?, jure Will-Césaire Matimbu. Une interrogation d'autant plus pressante après le départ d'Edinson Cavani et celui, programmé, d'Eric-Maxim Choupo-Moting à la fin de l'été., tempère Huard, qui le voit forcément progresser au contact des stars parisiennes. Pourra-t-il glaner du temps de jeu, comme l'ont fait avant lui Christopher Nkunku ou Moussa Diaby sous les ordres de Thomas Tuchel ?, estime encore Giuntini.Tout le contraire de ses copains de la génération 2002 Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche