Après Newcastle, le fonds souverain saoudien souhaiterait s'offrir l’Inter Milan

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le PIF a du nez. Le dossier Newcastle réglé , le fonds souverain d'Arabie saoudite (Public Investment Fund ou PIF), dont la fortune est estimée à 400 milliards d'euros, a tourné son regard vers l’Italie. À en croire les colonnes du quotidien italien, Mohammed ben Salmane souhaiterait racheter l’Inter Milan et il semblerait que les rumeurs seraient bel et bien fondées. Un accord aurait même été d’ores et déjà conclu avec Suning.Après avoir acheté le club à l’été 2016, le géant chinois, groupe de distribution de produits électroniques propriété de la famille Zhang et détenant 70% des parts de la légendaire écurie italienne pour 270 millions d’euros, aurait été approché par le PIF en septembre dernier. Une réunion secrète aurait eu lieu à Milan pour régler les derniers détails des négociations. Les émissaires saoudiens ont ensuite assisté au match entre l'Inter et le Real Madrid en Ligue des champions. Le quotidien italien rapporte que les investisseurs saoudiens auraient aussi l’Olympique de Marseille et un club brésilien en ligne de mire.On a hâte d'assister à un Newcastle-Inter un soir de juillet 2030 en finale de Ligue des champions à Djeddah.