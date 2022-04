Anthony Limbombe, la fin du canular

Plus gros achat de l'histoire du FC Nantes en 2018, symbole de la gangrène du club par Mogi Bayat et de la gestion désastreuse des Kita, Anthony Limbombe a quitté la Maison jaune ce lundi. Flop retentissant sur les rives de l'Erdre, le Belge n'était plus apparu en compétition professionnelle depuis mars 2020 et tiendra une place de choix dans les échecs nantais au XXIe siècle. Son départ est une bonne nouvelle pour tout le monde, après plus de trois ans et demi de calvaire.