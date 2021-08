Ansu Fati est de retour à l'entraînement

JUST IN: Ansu Fati is back from Madrid & has started training at Ciutat Esportiva! #FCBa> pic.twitter.com/gfa12NZ9If — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) August 5, 2021

Enfin déconfiné.271 jours qu’Ansu Fati n’avait plus touché un ballon. Quatre opérations du genou gauche plus tard , la pépite du FC Barcelone est de retour à l’entraînement. Prudence toutefois. Comme il n’est pas encore à 100%, il devrait attendre quelques jours avant de stopper l’entraînement individuel pour taquiner du cuir avec ses coéquipiers.À 18 ans, sa rupture du ménisque semble être derrière lui. Tant mieux, son profil d’ailier vif et percutant manque cruellement au FC Barcelone, encore plus avec l’absence d’Ousmane Dembélé . Le retour de Fati, bluffant depuis ses débuts (13 buts et 5 caviars en 43 apparitions) est un vrai rayon de soleil dans la prépa, qui compte les absences de Lionel Messi, en instance de prolongation , et Frenkie de Jong, diagnostiqué ce jeudi d’une élongation du mollet de sa jambe droite.Ansu, c’est le soleil.